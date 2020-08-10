輕颱米克拉襲台　中央災害應變中心一級開設

▲因應颱風來襲，中央災害應變中心一級開設。（圖／翻攝陳宗彥臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

輕颱米克拉持續逼近台灣，氣象局已針對澎湖、金門發布陸上颱風警報。行政院長蘇貞昌10日上午11點赴氣象局視察，隨後中央災害應變中心於11點30分一級開設，由內政部長徐國勇擔任指揮官，內政部次長陳宗彥擔任副指揮官。

因應第6號颱風「米克拉」的形成，中央災害應變中心於11點30分一級開設，陳宗彥坐鎮現場，並透過臉書表示，目前米克拉颱風為輕度颱風，但其路徑由台灣海峽往中國方向，澎湖、金門、連江還是需要謹慎面對！

經濟部10日上午10點30分開設風災一級災害緊急應變小組開，全力防範。水利署也再次提醒民眾，時值颱風季節，隨時清理自家陽台洩水孔及居家附近的排水溝渠，以免造成生活不便。

根據最新出爐的風雨預報，若以目前預報，澎湖縣10日18時至11日6時，陣風都達6-7轉10-11級及10-11級，有機會達放假標準。但實際「災防假」宣布與否，以各縣市權責機關發布為準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

▼米克拉颱風逼近。（圖／中央氣象局）

