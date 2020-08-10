恐再添一颱「無花果」！　日本東南方熱低壓發展中

▲根據日本氣象廳預測，TD08（熱低壓C）是向西前進。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者許展溢／台北報導

今年第6號颱風米克拉今（10日）上午8點生成，由於距離台灣極近，氣象局10點30分同時發布海上陸上颱風警報。而日本東南方海面上目前又有另一個熱帶低壓TD08持續發展，如果形成颱風，將是今年第7號颱風「無花果」（Higos，美國提供）。

位於南海的6號颱風米克拉，氣象局資料指出，上午11點的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約340公里之海面上，以每小時25轉22公里速度，向北進行。而第5號颱風「薔蜜」以每小時50公里速度，向北北東進行，預計今中午後將登陸南韓。

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▲日本東南方海面上熱帶低壓TD08持續發展，若形成颱風，將是今年第7號颱風「無花果」。（圖／氣象局）

氣象局在11點30分已針對米克拉發布陸警範圍擴大為澎湖、金門；海警範圍則涵蓋巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面。氣象局長鄭明典表示，這個颱風沒有經過地形破壞，通常容易有意外，提醒民眾要特別小心。

而熱帶性低氣壓TD08，今天上午8點的中心位置在北緯 26.0 度，東經146.2 度，以每小時17公里速度，向西進行。中心氣壓1008百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

▲氣象局已針對米克拉發布陸警範圍擴大為澎湖、金門。（圖／翻攝自日本氣象廳）

天氣職人吳聖宇在臉書表示，TD08是在遠洋高緯度的系統，因為是被高氣壓包圍的關係，環境不是太好，預估向西移動一段時間後有減弱趨勢。氣象專家吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」提到， TD08是向西前進，無靠近台灣的機率。