米克拉今晚直撲2縣市！一張表看放颱風假機率　澎湖、金門風雨達標

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：16:08

輕颱米克拉持續逼近台灣，氣象局已針對澎湖、金門發布陸上颱風警報，至於有沒有機會放颱風假，重要參考指標的風雨預報也陸續更新。根據最新出爐的風雨預報，若以目前預報，澎湖縣10日18時至11日6時，陣風都達6-7轉10-11級及10-11級，金門縣陣風在11日06時至12時為8-9轉9-10級，有機會達放假標準。但實際「災防假」宣布與否，以各縣市權責機關發布為準。

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▲米克拉颱風逼近台灣海峽，今晚到明天離台灣最近，澎湖、金門納陸警。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

▲▼米克拉颱風三階段時間風力預報圖。（圖／中央氣象局）

▲米克拉颱風風力預報。（圖／中央氣象局）

在風力預測部分，根據氣象局1600最新預報，自10日18時至11日12時，隨著颱風逐漸逼近，金門、澎湖縣風力持續增強，其中10日18時至11日00時，澎湖縣陣風達6-7級轉10-11級，11日00時至06時，澎湖陣風更強，達10-11級，11日06時至11日12時陣風則為9-10轉8-9級。

另外，金門在10日18時至11日00時，陣風為6-7級，11日00時至06時為6-7級轉8-9級，11日06時至12時為8-9轉9-10級。

▲米克拉陸警發布，澎湖、金門納警戒區。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

至於在雨量預報部分，根據氣象局公布的24小時雨量預測，台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣平地，累積雨量下修估為100-190毫米，屏東縣、台東縣山區為150-250毫米。另外，澎湖雨量預估為100-190毫米，金門縣則為50-100毫米，嘉義縣平地為80-150毫米。

在總雨量預測方面，自10日00時至11日24時止，雨量累積最多的地方估為台東縣平地、山區及屏東縣山區、恆春半島，累積雨量為200-300毫米；其次為台南市、高雄市以及屏東縣平地，累積約有150-250毫米。

▲米克拉颱風24小時雨量預測。（圖／中央氣象局）

▲米克拉颱風總雨量預測。（圖／中央氣象局）

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