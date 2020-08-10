快訊／第6號颱風有名字了！日本氣象廳升格「米克拉」　未來還有增強趨勢

▲在中央氣象局發布6號颱風生成消息後，日本氣象廳稍早也將熱低壓升格為颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者賴文萱／台北報導

今年第6號颱風今（10）日上午8點生成，由於距離台灣極近，氣象局10:30同時發布海上陸上颱風警報，陸警範圍澎湖率先納入；海警範圍則涵蓋巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面。在中央氣象局發布6號颱風生成消息後，日本氣象廳稍早也將熱低壓升格為颱風，也因此6號颱風正式命名為米克拉。

氣象局長鄭明典表示，這個颱風有個特點，因為世界氣象組織委託日本的單位還沒有把他訂為颱風，所以沒有名字，但由於颱風對台灣影響比較明顯，氣象局也率先發布它成為颱風，一開始只能稱「無名颱」，這個情況過去發生過，但是很少，代表我們動作比別人快。

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在中央氣象局發布6號颱風生成消息後，日本氣象廳稍早也將熱低壓升格為颱風，也因此6號颱風正式命名為「米克拉」。根據最新氣象資料顯示，輕颱米克拉未來強度有稍增強的趨勢，其暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅。

不過，鄭明典警告，由於是西南方上來的颱風，沒有經過地形破壞，通常容易有意外，雖然氣象局有掌握，但民眾還是要小心，尤其是港灣區會有些陣風。

▲今年第6號颱風生成，氣象局10:30海陸警齊發。（圖／中央氣象局）

行政院長蘇貞昌上午11點來到氣象局視察，他說颱風突然來了，很感謝氣象局能夠掌握各項資訊向國人報告，他要感謝所有同仁用心努力為大家掌握最新資訊。

蘇貞昌表示，天有不測風雲，雖然有氣象局幫忙掌握一切資訊，但提醒國人在颱風季還是要好好警惕，多一分準備少一分災害，也少一分負擔。

蘇貞昌表示，感謝氣象局領先全球升格在台灣附近的颱風，他也說，氣象局爭取提升各種設備，10億經費行政院都已經編入，希望透過用更好的儀器不斷更新，讓台灣都能持續領先全球，提供民眾更好的資料，減少災害發生。

▲蘇貞昌上午視察氣象局。（圖／記者屠惠剛攝）

根據最新氣象資料顯示，第6號颱風中心11時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約340公里之海面上，以每小時25轉22公里速度，向北進行。

陸上警戒範圍為澎湖及金門，應嚴加戒備並防強風豪雨；海上警報範圍為巴士海峽、東沙島海面、臺灣海峽及臺灣北部海面航行作業船隻應嚴加戒備。

各地雨勢部分，以今明兩天降雨最明顯，下午雨勢開始出現，南部、東南部及各地山區留意局部大雨或豪雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。

▲今明兩天雨勢最明顯，南部、東南部防豪雨發生。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局也發布陸上強風特報，今下午至明日雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，明日下午起馬祖亦有9至10級強陣風出現的機率，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

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