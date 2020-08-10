LIVE／澎湖今晚達停班課標準！氣象局曝颱風最新路徑

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今年第6號颱風「米克拉」今（10）日上午生成，氣象局10:30同時發布海上陸上颱風警報，11:30陸警範圍擴大為澎湖、金門。氣象局表示，下午起到明天，南部、東南部及中部局部地區、澎湖、金門將有短時強降雨發生，要慎防大雨，甚至是豪雨。關於颱風最新動態，氣象局將於14:40進一步說明。

▲氣象局持續針對第6號颱風發布海上陸上颱風警報。（圖／記者徐斌慎攝）

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氣象局課長羅雅尹表示，原先在南海的熱帶性低氣壓上午生成今年第6號颱風，氣象局稍早10:30已發布海上陸上颱風警報，未來颱風將以北北東再轉偏北，朝澎湖附近海面北上，明天之後進入福建。11:30陸警範圍擴大，澎湖、金門都要特別留意。

羅雅尹說，第6號颱風所處環境有利於增強，今晚到明天上半天是颱風最接近台灣的時候，隨著颱風外圍雲系及環流逐漸靠近，南部、東南部已陸續有短暫陣雨或雷雨出現，今下午起到明天，南部、東南部及中部局部地區、澎湖、金門將有短時強降雨發生，要慎防大雨，甚至是豪雨；其他地區則要留意午後熱力作用影響，也會有雷陣雨發生。

由於6號颱風環境位於大低壓帶裡面，整體導引氣流會先往偏北北東再篇北方向往台灣海峽前進，但接近台灣過程可能還會往東或往西，若有往台灣靠近可能，氣象局將持續注意並隨時更新最新動態。

▲海陸颱風警報發布，氣象局課長羅雅尹說明。（圖／記者徐斌慎攝）

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