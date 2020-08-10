快訊／米克拉逼近對流雨彈擴大襲　「雙北18縣市」豪、大雨特報警戒

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：17:31

米克拉颱風逼近，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，澎湖、金門納陸上警戒區，應嚴加戒備並防強風豪雨。受到颱風外圍環流影響，氣象局發布豪、大雨特報，今（10）日桃園市、新竹縣、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，大台北、新竹以南、花東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方及落石，低窪地區應慎防淹水。

豪雨特報範圍：

桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣

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大雨特報範圍：

台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、宜蘭縣

▲豪、大雨特報範圍擴大，全台18縣市防雨彈、雷擊及強陣風。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布米克拉海上陸上颱風警報。（圖／記者徐斌慎攝）

米克拉14時的中心位置已來到鵝鑾鼻的西南方約290公里之海面上，以每小時25轉21公里速度，向北進行。其暴風圈已進入巴士海峽及東沙島海面，正逐漸朝台灣海峽南部接近，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅。預計此颱風未來強度有增強的趨勢。

▲米克拉颱風逼近，氣象局發布大雨特報。（圖／記者邱顯燁攝）

氣象局課長羅雅尹表示，米克拉強度在過去3小時有略為增強，但預計今晚到明天進入到台灣海峽後，環境不利於發展，之後強度以維持或減弱機率大。隨著颱風逐漸靠近，許多地方已觀測到長浪現象，台灣各地沿海今明風浪都會加大，海邊活動要小心安全。

▲氣象局持續發布米克拉海上陸上颱風警報。（圖／記者徐斌慎攝）

降雨部分，南部、東南部斷續有陣雨出現，午後中部明顯熱對流發展，從氣象局24小時雨量預估，今天下午2點到明天下午2點，這段颱風最近時段，高屏、台東有機會達豪雨等級，雲嘉南、花蓮以及南投以北山區，有機會達大雨等級，但也有短時豪雨出現機率。

▲米克拉颱風1430路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

風力部分，金門要到明清晨後風力才會漸增強，但澎湖因颱風中心將從附近通過，今晚起風力逐漸增強並持續到明天清晨，平均風力達7-8級，陣風更有10-11級。另外，台灣西南部、東北部、基隆北海岸、馬祖等也可能出現8-10級強陣風。

羅雅尹提醒，今晚到明上半天是颱風最靠近時候，尤其在比較接近颱風環流的澎湖、金門地區，因現在正逢暑假期間，離島遊客都要特別注意颱風動態。

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