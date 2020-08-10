單日增18例境外輸入！　上海立即啟動「民航熔斷機制」

▲上海入境航班連續出現輸入病例。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛生健康委員會10日通報，過去一天，新增確診病例49例，其中上海新增境外輸入病例18例，都是2天內由阿拉伯聯合大公國入境。對此，上海新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室表示，將進一步嚴格全流程閉環管理，嚴格落實各項健康管理措施；民航部門已依照程序啟動對相關航班的熔斷機制。

據《中新網》報導，上海海關等口岸部門對進境航班、入境人員嚴格執行登臨檢疫、健康申明卡審核、測溫以及流調等措施，對有發熱等癥狀人員直接閉環轉運至指定醫療機構診療，同時對所有入境人員實行了核酸檢測，對同機密切接觸者，均已落實隔離醫學觀察，如發現異常，將立即按流程送至指定醫療機構進行排查和後續處置。

上海市將嚴格落實對確診病例的流行病學調查和隔離人員的排查，加強對確診病例的救治，並組織專家組開展航班疫情風險評估。

同時，嚴格按照《上海市海外（境外）企業新冠病毒肺炎疫情防控指引》規定，進一步落實上海市境外企業防控措施，壓實單位主體責任，加強境外企業對員工的健康管理，進一步落實國際航班遠端管控措施，加強登機前檢疫和對核酸檢測陰性有效證明的查驗。

上海市將繼續加強發熱門診建設，統籌救治力量，集中優勢醫療資源，支撐定點醫院做好病例救治。目前48例境外輸入性病例均在兩家定點醫院救治，根據病情實行分類救治和中西醫綜合施治，病例均為輕型或普通型，病情穩定。

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