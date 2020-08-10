快訊／6號颱陸警範圍擴大「2縣市」警戒　今晚起離台最近豪雨彈範圍曝

▲11時30分第六號颱風第2報路徑。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第6號颱風今（10）日上午8點生成，由於距離台灣極近，氣象局10:30同時發布海上陸上颱風警報，11:30陸警範圍擴大為澎湖、金門；海警範圍則涵蓋巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面。氣象局長鄭明典表示，這個颱風沒有經過地形破壞，通常容易有意外，提醒民眾要特別小心。

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▲氣象局持續針對第6號颱風發布海上陸上颱風警報。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象局課長羅雅尹表示，原先在南海的熱帶性低氣壓上午生成今年第6號颱風，氣象局稍早10:30已發布海上陸上颱風警報，未來颱風將以北北東再轉偏北，朝澎湖附近海面北上，明天之後進入福建。11:30陸警範圍擴大，澎湖、金門都要特別留意。

羅雅尹說，第6號颱風所處環境有利於增強，今晚到明天上半天是颱風最接近台灣的時候，隨著颱風外圍雲系及環流逐漸靠近，南部、東南部已陸續有短暫陣雨或雷雨出現，今下午起到明天，南部、東南部及中部局部地區、澎湖、金門將有短時強降雨發生，要慎防大雨，甚至是豪雨；其他地區則要留意午後熱力作用影響，也會有雷陣雨發生。

由於6號颱風環境位於大低壓帶裡面，整體導引氣流會先往偏北北東再篇北方向往台灣海峽前進，但接近台灣過程可能還會往東或往西，若有往台灣靠近可能，氣象局將持續注意並隨時更新最新動態。

▲海陸颱風警報發布，氣象局課長羅雅尹說明。（圖／記者徐斌慎攝）

今晚到明天清晨，隨著颱風越來越接近，東南部、西南部降雨也會增加，尤其是澎湖、金門雨勢將明顯加大，要留意短時豪雨狀況；明天早上主要降雨為雲林、嘉義以南，還有澎湖、金門，注意較大雨勢發生，其他地區要留意午後雨勢也會較明顯。



氣象局長鄭明典表示，這個颱風有個特點，因為世界氣象組織委託日本的單位還沒有把他訂為颱風，所以沒有名字，但由於颱風對台灣影響比較明顯，所以氣象局也率先發布它成為颱風，所以一開始是無名颱，這個情況過去發生過，但是很少，代表我們動作比別人快。

不過，鄭明典警告，由於是西南方上來的颱風，沒有經過地形破壞，通常容易有意外，雖然氣象局有掌握，但民眾還是要小心，尤其是港灣區會有些陣風。

▲第6號颱風11:00路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

根據最新氣象資料顯示，第6號颱風中心11時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約340公里之海面上，以每小時25轉22公里速度，向北進行。

陸上警戒範圍為澎湖及金門，應嚴加戒備並防強風豪雨；海上警報範圍為巴士海峽、東沙島海面、臺灣海峽及臺灣北部海面航行作業船隻應嚴加戒備。

各地雨勢部分，以今明兩天降雨最明顯，下午雨勢開始出現，南部、東南部及各地山區留意局部大雨或豪雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。

▲今明兩天雨勢最明顯，南部、東南部防豪雨發生。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局也發布陸上強風特報，今下午至明日雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，明日下午起馬祖亦有9至10級強陣風出現的機率，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

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