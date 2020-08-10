颱風還會增強！「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

記者陳俊宏／台北報導

今年第6號颱風今天（10日）上午8時生成，氣象局也發布海上陸上颱風警報，陸警區域目前包括澎湖、金門地區，而7級風暴風圈侵襲各地機率也出爐。民間氣象愛好則分析颱風影響各地情形，認為本島陸上警報的機會較低，但如果颱風更往東偏靠近陸地，就會發布陸上警報，未來8小時是關鍵。

陸上警報：澎湖、金門應嚴加戒備並防強風豪雨



海上警報：巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面行作業船隻應嚴加戒備

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▲氣象局觀測，今晨11時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約340公里海面上。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨11時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約340公里海面上，以每小時25轉22公里速度向北進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。氣象局預估颱風還會增強，估未來12小時近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺。

▼氣象局發布第6號颱風海陸警報。（圖／氣象局）

▼各縣市暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

根據氣象局資料，各地未來120小時內受颱風7級風暴風圈的侵襲機率，以澎湖縣60%最高，其次為金門縣57%、台南市22%、嘉義縣17%、連江縣14%、高雄市13%、嘉義市11%、雲林縣10%、彰化縣10%等，其他縣市則都低於10%。

氣象局說，根據最新氣象資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅。

氣象局表示，今受颱風及其外圍環流影響，天氣轉趨不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，降雨時間長，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也將轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣。氣象局提醒，下午起南部、東南部地區易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨，中部地區及其他山區也有局部大雨發生機率。

氣象局預報，今、周二颱風及其外圍環流影響，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；今下午起至周二南部、東南部地區及恆春半島易有短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，中部及其他山區有局部大雨發生的機率。

▼6號颱風生成往北移動。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼6號颱風最新潛勢路徑圖和暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

氣象局指出，周三低壓帶影響，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區有局部大雨發生的機率；周四各地大多為多雲到晴，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團說，預計颱風今晚就會抵達西南海域，周二凌晨至清晨間穿越台灣海峽，颱風中心將掃過澎湖、金門附近，暴風圈掃過南部近海；至於哪些地方影響最大，分別是「澎湖＞南部沿海、金門＞南部內陸、台東山區＞中部＞北部、東部。」



該粉絲團提醒，澎湖、金門首當其衝，注意強風、大雨；其次為南部地區，注意大雨，沿海有強風；中部地區、台東山區陣雨，沿海風勢稍大；北部、東部影響最小，以午後雷陣雨為主。文中提到，至於本島陸上警報的機會較低，但如果颱風更往東偏，靠近陸地，就會發布陸上警報，未來8小時是關鍵。



台灣颱風論壇說，颱風主要影響時間落在今夜至周二白天；周三颱風遠離，西南風逐漸減弱；周四高氣壓增強，恢復晴朗炎熱。

▼台灣颱風論壇說，預計颱風今夜就會抵達西南海域，周二凌晨至清晨間穿越台灣海峽。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）