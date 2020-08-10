LIVE／阿札爾合體陳時中　台美簽定合作備忘錄15時說明細項

記者陳詩璧／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率團抵台，訪問完總統蔡英文後，今（10日）下午3點將在衛福部疾管署與衛福部長陳時中簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」，陳時中昨（9日）召開記者會時有提到，這次討論的範圍包括了「醫療衛生和物資交流」，詳細的備忘錄簽署內容將會在記者會上說明，《ETtoday新聞雲》也將全程轉播。

出席的人員有，「AIT-TECRO醫衛合作瞭解備忘錄簽署儀式」出席名單有美國在台協會酈英傑處長（AIT W. Brent Christensen Director）、美國衛生及公共服務部亞歷克斯．阿札爾部長（HHS Alex M. Azar II Secretary）、衛生福利部陳時中部長和外交部台灣美國事務委員會楊珍妮主任委員等。

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▲▼美國衛生局長阿札爾（上圖右1）下午1點多抵達疾管署，疾管署長周志浩（上圖右2）上前迎接。（圖／記者黃國霖攝）

阿札爾上午和總統蔡英文會面時提到，台灣在新冠肺炎疫情及防堵後續的處理上，與各國分享資訊做的很好，台灣因為在醫衛產業上成就，讓台灣向他人身出援手，遞送醫療物資，包括美國、太平洋島國，也再一次感謝蔡英文歡迎參訪團來台，期待善用機會向台灣學習醫衛上的成就。

為了防疫安全，今日記者會現場會限制媒體人數，也會規劃動線，且所有人都要全程戴口罩。陳時中強調，記者會現場大概會坐滿，整體來講疾管署都有相關經驗，也會再三演練；另外，個人防護也很重要，他也呼籲媒體會後不要堵訪。

▲衛福部長陳時中與美國衛生部長阿札爾。（圖／記者李毓康攝(左)、達志影像／美聯社(右)）

▲AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄，美方維安人員大約1點左右抵達疾管署。（圖／記者張榮恩攝）

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