偷吃稱神明認證！人夫要「2女共侍1夫」　喊「1+1+1=3」求妻：一起合作好不好

▲男子外遇被抓包，竟還要求妻子「兩女共侍一夫」，讓妻子崩潰提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名人夫有婚外情，被正宮抓包後，他竟還希望正宮跟小三「共侍一夫」，要2人好好合作，「1+1+1=3」等，讓正宮氣炸決定提告求償。法院審理後，判人夫與小三須連帶賠償30萬元。

正宮提告主張，她和老公結婚多年，育有2名子女，而小三因工作關係認識她老公，沒想到2人卻私下交往，還一同到泰國、香港遊玩，更於2019年5月24日共同出席友人聚會，公然用男女朋友互稱、親吻、擁抱，還在結束聚餐後，憶起回家過夜。

正宮指控，老公還曾表示，希望她能跟小三共侍一夫，讓她相當崩潰，認為對方嚴重侵害她的配偶權，於是向老公、小三提告求償。

對此，人夫辯稱，他與小三是因開戶時認識，彼此會討論股票、期貨及投資海外金香事業等相關事宜，是希望透過對方的人脈，將生意跨足到香港與東南亞，雙方僅是合作賺錢的夥伴關係，而正宮所提的共侍一夫是誤解，自己也沒有跟小三在外過夜過。

不過，法官勘驗人夫及正宮的對話錄音，發現人夫曾對正宮說，「阿不就是妳和她就兩個女人而已嗎？」，正宮則氣回，「她月經來的時候就輪我上場嘛，然後我月經來的時候換她上場對不對？」人夫則說，「我那麼多年來，阿不就妳們這兩個。」

此外，正宮還質問人夫，「哪個神明認證你可以取兩個老婆的？」人夫則回稱，「三蓋公還有那個護國公。」正宮再問，「這邊牽一個那邊牽一個能看嗎？」沒想到人夫竟還反問，「怎麼不能看？」最後還直接求正宮，「大家一起合作好不好，等於1+1+1=3，什麼都有嘛」、「能不能好好做個姐妹」等語，讓法官相當傻眼。

法官審理後，認定人夫與小三侵害正宮配偶權，最後判2人須連帶賠償正宮30萬元。全案可上訴。

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