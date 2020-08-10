影／慘遭恐怖大火奪命！雲林11歲男童在校成績優異　同學們稱他「美術天才」





記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一處民宅今（10日）凌晨一場惡火，造成詹姓一家七口1死3命危！其中不幸身亡的詹姓男童，今年11歲就讀斗南國小，暑假結束後即將升上六年級，學業成績表現良好的他，更獲得校長表揚卡片佳作，怎料一場惡火，竟奪走男童性命，令師長感到相當不捨。

▲雲林凌晨一間電腦倉庫發生火警，詹姓一家七口慘遭波及。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

據了解，大火的起火點是一處堆放舊電腦、影印機廢料的倉庫，今（10日）凌晨突然猛竄火光，直接波及詹姓一家七口，而案發當時男童疑似跟著妹妹、阿公、阿嬤逃到一樓，過程中不慎遭濃煙嗆傷，4人被救出後，男童仍是宣告不治，而妹妹、阿公、阿嬤目前則在加護病房搶救中。

▲▼詹姓男童被救出後，經搶救仍宣告不治。





詹姓男童就讀斗南國小五年級，在校成績表現優異，也具有美術天分，是同學眼中的「美術天才 」，更曾獲「母親節感恩卡片製作」佳獎，然而正值暑假期間，卻因為一場大火，發生如此意外，令師生感到相當不捨，男童的妹妹則就讀國小四年級，準備升小五，現仍與死神拔河中；校方提到，兄妹倆在校表現良好，得知大火奪走學生性命，內心非常難過。

▲雲林凌晨惡火奪走11歲男童性命，校方透露，男童在校表現優異。

詹姓男童的雙親皆是教師，阿公則與阿嬤退休在家顧孫，其中阿嬤個性熱心，分別擔任當地鄰長、斗南防火宣導隊副隊長，怎料，原本一家幸福美滿的生活，卻遇上恐怖大火，也讓街坊鄰居非常不捨。