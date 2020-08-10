26歲正妹任名牌大學副教授！惹質疑：走後門？　履歷曝光全網服氣了

▲26歲任女副教授。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

長江後浪推前浪！湖南大學近日公佈新教師聘任名單，其中年僅26歲的「90後」女副教授、博士生導師李晟曼，因其超強履歷及高顏值受到關注，網友紛紛大讚「又有才又好看」，不過也有人質疑，她只有26歲且沒有海外經歷，卻能直接拿副教授，引發雙方論戰。

26歲的工學博士李晟曼已出任湖南大學材料科學與工程學院副教授。官方履歷顯示，她2015年畢業於華中科技大學光學與電子信息學院、獲工學學士學位，2020年6月於同校獲工學博士學位，2020年7月入職湖南大學材料科學與工程學院。

湖南大學方面介紹稱，李晟曼的研究專注奈米材料生長、微奈電子器件的加工製備、新原理器件製備與測試以及電路設計與集成，曾在Nature（《自然》）子刊Nature Materials等期刊發表論文10餘篇，2019年參加國際微電子器件大會（IEDM）並作口頭報告，獲得台積電公司的關注。

▲李晟曼外形靚麗。（圖／翻攝自微博）

不過，李晟曼就讀博士課程的經歷並不順利，當同時入學的同學在二年級或三年級，陸陸續續都有文章發表出來時，李晟曼還在重複一些已經失敗很多次的實驗，由於研究項目的需求，她就讀博士課程期間，持續三年日復一日，需要每日在兩家距離超過10公里的實驗室工作，終於在2019年，她以第一作者的身份，成功在Nature（《自然》）子刊Nature Materials上發表研究論文。

科研之餘，李晟曼最大的興趣是運動，讀書期間不僅積極參加每週舉行的夜跑活動，更在2015年拿過5公里長跑的冠軍，她還很喜歡打羽毛球，在校期間獲得過很多羽毛球賽事的獎項。

除了超強履歷外，李晟曼的清秀外表也引發熱議，「智商又高，又有顏，同90後被冒犯到」、「明明可以靠顏值，偏偏靠實力」、「我26歲才碩士畢業，人家就副教授了！！！？」、「不近視的女博士，還是很厲害的」。

不過也有網友質疑，「如何看待湖南大學（985）李晟曼只有26歲且沒有海外經歷直接拿副教授職稱？」，相關話題在網路平臺發酵，「她水準高確實不假，但是湖南大學聘任要求相對低也不假」、「沒有海外博後經歷能在985直接聘副教授，很難得啊」，但有人反駁，「這個世界對女性惡意太大了」、「所以女性一旦在學術上有所成就，就要被懷疑是走後門或是權色交易嗎？」、「還在質疑的人是真不知天高地厚，十篇SCI第一作者，你們當鬧著玩兒的麼」。