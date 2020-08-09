陳佩琪建議延攬吳益政　嘆綠全面執政柯文哲只能「阿彌陀佛」

▲台北市長柯文哲南下為吳益政輔選 。（圖／吳益政團隊提供）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長補選15日將登場，民眾黨主席柯文哲的母親何瑞英8日竟說不認識民眾黨候選人吳益政，還說知道民進黨候選人陳其邁是好人。對此，柯文哲夫人陳佩琪自爆去年就是她建議柯文哲延攬吳益政，如今民進黨將再次全面執政，柯文哲只能「阿彌陀佛」。

柯媽何瑞英8日出席經濟部輔導寧夏夜市在大稻埕舉辦的婚紗促銷活動，被問到「民眾黨吳益政及民進黨陳其邁哪一個好？」，她表示常在電視上看到陳其邁，覺得陳其邁是好人，但吳益政就「不認識」。

陳佩琪9日在臉書表示，去年底和今年初選總統、立委前，和柯文哲多次南下高雄活動，去年底一場民眾黨立委提名人的基層座談會，第一次見到吳益政，會上有人提到地方待解決的問題，柯文哲也請吳益政發表看法，雖然不了解問題原委， 但對於吳益政在問題理解程度和提出的解決之道，覺得吳益政真的有專注在市政上。

▲民眾黨高雄市長候選人吳益政 。（圖／吳益政團隊提供）

陳佩琪指出，回台北後私下跟柯文哲說這個人思路清晰，口條甚佳，市政議題都能侃侃而談，且見解精闢，應該把吳益政延攬過來，但那時柯文哲只是淡淡地回說，吳益政剛選完議員不久，是別黨的， 但會持續注意吳益政，這次市長補選，「民眾黨找上他（吳益政）不意外」。

對於婆婆不知道吳益政，陳佩琪則說，選舉在媒體上的知名度很重要，小黨候選人的經費和媒體宣傳都較不足，過去也和婆婆一樣，不知吳益政是誰，但聽過吳益政的談話後， 整個印象就改觀，雖然起步慢很多，但相信會越來越好。

另外，陳佩琪還說，監察院長陳菊「也就職了」，看似也沒人抗爭了，讓民進黨再一次的全面執政，大家就得乖乖接受這種結果，柯文哲大概也知道就是這樣了， 只能口唸「阿彌陀佛」，希望天佑台灣，大家「心存善念，盡力而為」。

而陳佩琪之所以會說，柯文哲只能「阿彌陀佛」，是出自柯文哲近日回應陳其邁存款一事。國民黨主席江啓臣日前指出，行政副院長的月薪2、30萬元，結果陳其邁說存款才13萬元，「鬼才相信」 。柯文哲7日出席活動時被媒體問到是否相信，他笑說「我佛慈悲、阿彌陀佛」。