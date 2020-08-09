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國王皇后PK世界最大玻璃西洋棋！「睞去西班牙」台中文資園區展出

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▲▼西班牙國寶藝術家皇‧雷普耶斯世界唯一8米乘8的「MURANO西洋棋」亞洲首次登場。（圖／記者白珈陽攝）

▲西班牙國寶藝術家皇‧雷普耶斯世界唯一8米乘8的「MURANO西洋棋」亞洲首次登場。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

受到疫情影響，國人瘋迷偽出國，台中市文化部文化資產園區雅堂館即日起展出「睞去西班牙」跨國聯展，由台灣藝術大師洪易，與有畢卡索、米羅繼承者之稱的西班牙國寶級藝術家皇‧雷普耶斯，以及台灣新銳藝術家黃柏維攜手合作，讓民眾即使不能出國也能浸染西班牙鮮豔動人的藝文饗宴。另外，西班牙代表也頒發邀請函，邀請洪易2020年底至西班牙藝術科學城舉辦個展，洪易成為首位受邀的華人藝術家。

「睞去西班牙」跨國聯展於8日在台中市南區文化部文化資產園區雅堂館正式展出，策展人廖文義表示，洪易與皇‧雷普耶斯（Juan García Ripollés）的作品坐落園區各角落，注入熱情活力跨越歐、亞的人文藝術風采；復興路正門旁大草坪擺有巨型熊貓團團圓圓，銅雕奔跑男孩Runnig boy營造出「睞去西班牙」異國氛圍。

雅堂館內則有洪易純手工鍛造的銅雕創作「太陽（國王）」椅、「月亮（皇后）」椅，與皇‧雷普耶斯亞洲首次登場的世界唯一8米乘8的「MURANO西洋棋」，帶來一場王者對弈；洪易創作的動物雕塑船隻、快樂出航的動物群，象徵呼應今年底受邀前往西班牙瓦倫西亞的藝術科學城舉辦個展。黃柏維創作的隱藏版10連幅大型畫作「微霹靂-擬天人合一態」也在館內大氣展現。

▲▼西班牙國寶藝術家皇‧雷普耶斯世界唯一8米乘8的「MURANO西洋棋」亞洲首次登場。（圖／記者白珈陽攝）

▲洪易純手工鍛造的銅雕創作「太陽（國王）」椅、「月亮（皇后）」椅。

主辦單位洪忍文創表示，洪易將受邀至西班牙藝術科學城舉辦個展，本次「睞去西班牙」展覽，便是為2020年底前往西班牙個展的暖身，西班牙代表於昨日頒發邀請函，洪易成為第一位在藝術科學城展出的華人藝術家。

文化部次長蕭宗煌指出，「睞去西班牙」兩國的藝術家分別運用了自己家鄉的文化、民俗元素及媒材等加以創作，在舊酒廠工業遺址的文化資產園區展出，即是利基於文化歷史，進一步創造與突破，將作品的價值提升至更高的境界。文化部文化資產局局長施國隆則表示，秉於推動文化藝術國際合作，且值此嚴重特殊傳染性肺炎在全球肆虐時期，期望以正向的藝術能量來撫慰及提振大眾的精神，讓台灣藝術能量更為多元、持續發光，邁向國際。

▲▼西班牙國寶藝術家皇‧雷普耶斯世界唯一8米乘8的「MURANO西洋棋」亞洲首次登場。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼洪易與皇‧雷普耶斯的作品坐落園區各角落。

▲▼西班牙國寶藝術家皇‧雷普耶斯世界唯一8米乘8的「MURANO西洋棋」亞洲首次登場。（圖／記者白珈陽攝）

台灣當代藝術家洪易，作品色彩繽紛風格獨特，將台灣傳統文化符號、用語及配色運用在他的創作上，傳遞福爾摩沙在地風俗文化。皇‧雷普耶斯被譽為畢卡索和米羅的繼承者，聞名國際、同時也是西班牙家喻戶曉的當代藝術大師，作品以豐富的想像力與斑斕的色彩聞名，具有喜樂的童真、讓人見之愉悅的內容，富含深度又具有魔幻神秘。此次展覽，亦特別邀請台灣新生代藝術家黃柏維共同參展。

透過2位大師與新生代的串聯，藝術創作展現彼此獨特的風格，讓民眾感悟藝術突破國界與心智框架的誘人魅力，撫慰因疫情而沉寂的心靈；適逢暑假，文化部文化資產園區，展覽空間開闊，非常適合親子戶外活動，民眾可利用時間「睞」園區，一起藉由探索藝術找尋美好生活。

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