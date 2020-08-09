宜蘭小艇「牛奶海疾駛」衝嚇鯨群！　海保署怒了：今將約詢業者到案

▲宜蘭龜山島海域小艇衝撞驚擾鯨豚群。（圖／海保署）

記者吳奕靖、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭龜山島秘密景點「牛奶海」7日傳出賞鯨小艇惡意疾駛、驚嚇鯨群事件，畫面曝光後引起網友群起撻伐。宜蘭縣農業處第一時間表示，鯨豚屬保育類動物，若有騷擾行為，依法可開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金，並處1年以下有期徒刑。對此，海洋委員會海洋保育署今（9日）也表示，目前宜蘭縣府已受理民眾檢舉影片，並會同海巡署積極蒐證查辦，今將約詢相關業者到案說明。

龜山島牛奶海域在水藍色的大海中渲染出一片乳藍色澤，彷如是上帝在湛藍的海面上打翻了牛奶罐，景色無比夢幻因而得名，更被封為宜蘭的「祕密景點」。但「新福豐168賞鯨船」7日卻在臉書發布影片，指稱當天下午1時許他們在附近海域發現鯨群身影，緩緩駛過供遊客欣賞時，卻有艘小艇突然加速駛出，疑似蓄意朝鯨群衝撞，導致鯨群受到驚擾因而紛紛下潛躲避。

畫面曝光後引發網友撻伐，紛紛痛批「實在太可惡！」宜蘭縣農業處也指出，鯨豚屬保育類動物，依據《野生動物保育法》，若有騷擾行為，可開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰金，並處1年以下有期徒刑；而若導致鯨豚死亡，可處2年以下刑責。

海保署今（9日）針對此一事件表示，本月7日、8日在龜山島周邊海域，連續發生2起快艇朝鯨豚群衝撞事件，涉嫌違反野保法，目前宜蘭縣府已經受理民眾檢舉影片，會同海巡署積極蒐證偵辦，預計今將約詢相關業者到案說明。

海保署署長黃向文強調，海保署近年針對友善賞鯨加強宣導，今年更與9艘賞鯨船合作，要求落實友善賞鯨及遊客教育宣導，切勿包圍、衝撞切入、餵食、穿越拆散鯨豚群，賞鯨時也應保持一定距離，只要造成鯨豚個體或族群行為改變，即表示鯨豚已經受到人為干擾、衝擊。

針對此次宜蘭海域發生快艇直接向鯨豚群衝撞事件，依照國外標準，已構成騷擾行為。黃向文表示，為避免類案再生，海保署除了持續將強宣導，也將安排進行查核，如若民眾在海上發現違法行為，可協助拍下影片，並向在地縣市政府單位、或撥打海巡「118」專線，提供蒐證影片檢舉，為守護海洋野生動物盡一份心力。