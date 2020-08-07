小艇全速衝撞嚇到龜山島鯨群...遊客超傻眼！宜蘭縣農業處回應

▲小艇全速朝鯨群衝撞。（圖／擷取自新福豐168賞鯨船臉書，下同）



記者邱茀濱、游芳男／綜合報導

受到疫情影響，不少人抓準放假期間衝外島旅遊，但也出現許多亂象。今（7）日下午「新福豐168號」的賞鯨船，在龜山島附近海域發現鯨豚群身影時，靜靜待在一旁供遊客遠遠觀看，未料下秒一艘小艇全速朝鯨豚群衝過去，讓鯨群受到驚嚇而迅速下潛躲避。宜蘭縣農業處緊急回應了。

龜山島牛奶海是宜蘭的秘境景點，大海中渲染出一片乳藍色澤，無比夢幻，像是湛藍海水中被上帝打翻了牛奶罐，尤其從高空俯瞰特別明顯，幸運的話還拍得出令人稱羨的網美照。

「新福豐168賞鯨船」在臉書發布影片稱，下午1點左右的賞鯨航班，他們在龜山島附近海域發現鯨群身影時，緩緩駛過去供遊客靜靜欣賞，未料下秒一艘小艇突然加速，不僅呼嘯駛過賞鯨船，更疑似朝鯨群撞過去，導致鯨群受到驚嚇而下潛躲避。

貼文曝光，網友留言大罵，「太誇張了啦！麻煩直接把影片交給主管機關去處理啦」、「可惡」、「直接這樣衝過去嚇海豚是怎樣？」、「雖然我已經離開牠們，但看了仍無法用言語形容心中的憤怒！希望不要出現我以前擔心的事發生...」。

對此，宜蘭縣農業處指出，由於鯨豚屬保育類動物，依據「野生動物保育法」，若有騷擾行為，可開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰金，並處1年以下有期徒刑；而若導致鯨豚死亡，可處2年以下刑責。目前農業處將會同相關單位找到該艘小艇人員，並通知其到案說明。

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