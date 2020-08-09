華為推「HMS新系統」替代Google！　全球月活用戶突破7億

▲華為P30。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美關係持續惡化，華為也被推上風口浪尖，此前谷歌曾宣佈，禁止其使用GMS服務，對此華為推出了全新的HMS（華為行動服務）生態系統。華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉7日表示，HMS生態加速走向海外，全球月活用戶超過7億，註冊的開發者達到160萬。

據《新華社》報導，徐文偉7日在「中國信息化百人會2020年峰會」上指出，在操作系統領域，華為認為未來模式的引領者，應該是「用開放對抗封閉，用協同對抗割裂，我們的產業主張是開放、開源、共建OS生態，支援分散式的全場景終端」。

他接著稱，對Hi AI，華為從雲、端、芯（晶片）三層能力開放，助力開發者商業成功，當前AI合作夥伴已經超過4000家，HMS生態加速走向海外，全球月活用戶超過7億，註冊的開發者已經達到160萬，超過8萬個應用已經集成了華為的HMS Core。

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

華為消費者業務CEO余承東則表示，華為新一代麒麟晶片將會有更強大的5G能力、更強大的AI處理能力和更強大的CPU/GPU，但因美國第二輪制裁，9月15日之後華為全球最領先的終端晶片就無法生產了，新一代麒麟晶片將成「絕版」。

余承東續指，華為在晶片領域開拓幾十年，從嚴重落後到趕上、再到領先，過程艱難、投入巨大，這是一個非常大的損失，而要解決這個問題，必須實現基礎技術的創新和突破，贏取下一個時代，他呼籲中國從根技術做起，打造新生態。

據瞭解，華為的HMS於2019年在華為開發者大會上首次公佈，彼時有14項服務，包括9個基礎服務和5個增長服務，今年7月華為公佈HMS Core 5.0，能力開放覆蓋七大領域，包括應用服務、圖形、媒體、人工智慧、智慧終端、安全、系統。