中英「黃金時代」結束？　陸駐英大使指「責任在英方」：中國沒變

▲中英關係陷入緊張。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國早前宣佈2027年完全禁止華為設備後，加上「港版國安法」問題，中英關係陷入緊張。對此中國駐英國大使劉曉明近日表示，「中國沒有變，而是英國變了」，中英關係面臨現在的困難，責任完全在英國一方。

▲ 劉曉明出席央視節目。（圖／央視節目）

劉曉明4日在央視電視節目上，解答近期中英關係緊張等問題。他指出，目前兩國關係的困難主要有四大方面，一是英國干涉中國內部事務，干涉香港事務，「英方無端指責香港國安法，而且採取措施，停止跟香港的遣返協議，而且改變英國海外國民護照持有者的地位，而且向香港禁運所謂的武器，而且對香港推遲立法會的選舉說三道四。」

劉曉明接著稱，第二方面是英國有一些政客挑起「中國威脅論」，惡化、毒化中英關係的氣氛，「把中國指責為是一個潛在的敵對國家，要叫囂跟中國徹底脫歐，甚至叫囂要對中國發起新的冷戰」，中國致力於走和平發展道路的決心沒有變，中國無意挑戰誰、威脅誰和取代誰，只想把中國自己的事情辦好，讓中國人民活得更幸福、更健康。

據劉曉明說法，第三點是英國違反協議，「違反了1984年中英之間簽署的諒解備忘錄，就是改變對英國在海外公民護照持有者的地位，而且宣佈無限終止跟香港的遣返罪犯的協議等」，而中方忠實履行自身的國際義務，沒有從任何一個條約和組織中撤退、撤離、退群、撤約。

▲華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透）

第四方面就是英國改變中英關係的定位。劉曉明以華為為例，「實際上是英國如何看待和對待中國的問題，是把中國看作機遇，還是看作是威脅，是把中國看作是夥伴，還是看作是對手這樣一個大是大非的問題。」

對於中英關係「黃金時代」是否已經結束，劉曉明表示，今年本來是一個比較好的年份，中英雙方要共同努力，推動中英關係打造更多的黃金成果，雖然發生一系列的問題，但英國政府、領導人還是認可黃金時代，還是願意共同打造，「而且強調他們並不同意那些政客的表態，對中國發動所謂新的冷戰，要全面重置中英關係等等。」

劉曉明強調，英國願意跟中國發展現實性的關係，中國則要視乎對方的行動，「中國有句話叫聽其言，觀其行，我們要看它的行動。」