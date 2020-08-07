金價攀新高！她一看好市多金塊「長黑斑」怕影響價格...網超專業回覆

▲網友發現兩年前買的金塊長黑斑。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

黃金價格連日攀升，更一度創下歷史新高。一名女網友表示，她兩年前在好市多（Costco）買的王鼎金塊，完全沒有拆封過，未料前幾天卻發現長出「黑斑」，讓她超擔心會影響到價格。貼文一出，釣出不少內行人回應，「別擔心，收購端不在乎這個的。價錢一樣好。」

原po在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，2018年6月時，她從好市多買了「王鼎壹台兩黃金條」，平常以夾鏈袋密封與其他金飾一起放在防潮箱，沒想到卻發現這塊完全沒拆封過的金塊正反都長黑斑，其他則完好無缺，讓她超納悶，好奇詢問網友是否也有相同的情況。

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貼文曝光後，不少內行人留言指出，「這個沒有關係，完全不會影響金塊的賣價的價值」、「火燒一下就不見了，這沒什麼」、「黑黑的正常。如果跟銀飾或是一些有的沒的放在一起就會這樣，火燒一燒就回來了」。

另外，也有網友超專業指出「那個除了心裡有點不舒服以外，完全不會影響黃金的價格……就是當初包裝時可能沾到手汗什麼的，贓汙在黃金表面氧化而已」、「我就有買過其他牌子的，放久是變紅點的，銀樓是說條塊密封時有碰到水氣或手汗潮濕引起的...外觀是不影響賣價的」。

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