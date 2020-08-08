新北、桃園取消「機車兩段式左轉」　提升行車動線順暢

▲桃園市與新北市取消部分路段「機車兩段式左轉」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

「機車兩段式左轉」一直是國內的重大交通議題。桃園市與新北市為了提升行車動線順暢，其實在2015年、2016年間就取消了部分路段機車兩段式左轉，新北市直接開放33處路口機車可以直接左轉，桃園則改為設置「機車左轉專用道」，車禍略微下降。

根據中央社報導，桃園市交通局2015年、2016年間選定4處路口，取消機車兩段式左轉，改設機車左轉專用道，包含中壢區中華路與自強一路路口、延平路與中華路路口，桃園區萬壽路與山鶯路路口、萬壽路二段與振興路路口等，其中中華路與自強一路口在改制後，車禍數從年均26件降為22件，有下降趨勢。

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新北市交通局則於2016年起陸續開放33處路口「機車直接左轉」，最近開放的是汐止區大同路與樟樹一路等4處路路口。交通局工程科專員楊展昀透露，開放的均是兩車道路段，內側道並無禁行機車，至今汽機車行車秩序良好，雖然有開放機車直接左轉，也有保留機車待轉區，提供需要的用路人使用。

台北市交通局日前宣布，大同區鄭州路、塔城街口2019年發生79件事故碰撞，為事故發生數第一名路口，因此取消機車左轉，改為擴大待轉區的方式改善。消息曝光後引發部分民眾不滿，甚至有人號召進行「待轉大富翁」表達訴求，還有人強調「該路口平常上下班就塞爆了，加上待轉根本會卡死。」