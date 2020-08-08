6000元買15歲少女獻身給老闆遭拒　渣男竟強脫她衣褲全程觀賞...

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子5年前在臉書認識當時15歲國中少女，佯稱以6千元代價與楊姓雇主進行性交易，但少女見了楊男之後當場翻臉拒絕，陳男竟然將少女褲子強行脫下，讓楊在車上後座性侵少女得逞；楊男偵訊時坦承犯行，桃檢偵結依成年人故意對兒童強制性交罪嫌將楊起訴，並建請法院加重其刑。

檢警調查，22歲的陳姓男子2015年間年僅17歲，在臉書認識當時15歲的國中少女，同年11月17日晚間6時許，邀約少女到其住處見面聊天，雙方聊得投機，陳再打電話給51歲的雇主楊姓男子聲稱，有國中少女可介紹進行性交易，楊男乃開車前往搭載陳與少女。



檢警查出，陳男私下向楊透露，可以6千元代價與少女性交易，楊男將車停在龜山區某處停車場，要陳男離開，並要少女到轎車後座進行性行為，但少女卻喊卡拒絕，陳男再度回到車上坐上副駕駛座，將座椅攤平後，強制脫去少女褲子，色慾薰心的楊男在後座對少女性侵得逞，還射精在體外，陳姓男子則全程在副駕駛座上觀看楊男整個性侵過程。



少女事後不甘受辱到醫院驗傷提告，陳男案發時未成年，去年則因強制性交罪遭桃園少年法庭判刑確定，目前在監執行中，楊男在偵訊時坦承犯行，桃檢偵結成年人故意對兒童強制性交罪嫌提起公訴，並向法院聲請加重其刑。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►網路販售毒咖啡包遇警查緝！跳排水溝狂衝 慘...出口僅50cm

►槍砲重犯開轟1人險死！帶女友逃亡遇盤查 狠扣板機襲警下場曝

►貨車鋼板突出如「絕命終結站」 女騎士碰撞爆頭慘死...車主下場曝…