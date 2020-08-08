18歲兒當車手騙78萬！法官：沒教好小孩　判父子共同全額吐還

▲桃園市18歲王姓男子去年1月加入詐騙集團當車手，對萬姓女子詐騙78萬元得逞，事後遭民事求償，因其未滿20歲，法院判處王父須連帶賠償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年1月加入詐騙集團當車手，向萬姓婦人詐騙78萬元得逞，事後萬女提告並附帶民事賠償，因王男犯案時未滿20歲，王父需負起連帶責任，王男出庭時坦承犯行，願意在監獄工作慢慢賠，哀求萬女「不要找爸爸賠」，王父也強調沒有能力賠償；法官審酌，王父未提出有善盡監督孩子相關證據，仍判處王男與王父須連帶賠償萬婦78萬元，本案還可上訴。

檢警調查，王姓男子去年1月間因急需用錢，經湯姓男子介紹加入詐騙集團擔任車手，1月9日假冒檢察官，打電話給萬姓女子以其健保卡遭違法使用，且其銀行帳戶涉及刑案等理由，騙取萬女交出帳戶內現金與提款卡，萬女擔心存款不保交出63萬元與3張提款卡給王男，王男再依詐團指示到超商提走15萬元上交。

萬女事後查出遭詐騙報警提告，桃園警方循線逮捕王男，被依詐欺罪判處2年6月有期徒刑，萬女事後另提出附帶民事賠償，王男在去年1月間雖已滿18歲，但法官根據民法成年人應為20歲，因此王男父親須負連帶賠償責任。

王男在民事庭出庭時哀求萬女，坦承詐騙走萬女78萬元，但哀求「不要找爸爸賠」，這是他個人行為，他確有想還款之意，可從他在監獄勞作金中扣款，服刑2、3年出獄後，若找到工作願意慢慢償還；王父則聲稱，兒子確實做錯事，但犯法的是兒子且行為已18歲，他已報警但沒有辦法制止，亦無能力賠償。

法官審酌，王男行為時為18歲，尚未成年，屬於民法中限制行為能力人，且具有識別能力，王父為其法定代理人，其未能證明其對於未成年子女之監督並未疏懈，或縱加以相當監督，而仍不免發生損害，王父應就兒子詐騙行為負起連帶損害賠償責任，法官審結，判處王男、王父須連帶賠償萬女78萬元，本案還可上訴。

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