急著娶老婆！他花67萬飛越南3度相親…「對方媽媽不喜歡」下場超悽慘

▲男子花了67萬飛到越南三度相親全失敗。（圖／取自免費圖庫Pexels）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸河南1名楊姓男在朋友介紹下，花了16萬人民幣（約台幣67萬元）婚介費，飛到越南尋「有緣人」，3度相親結果還是以失敗收場。原先仲介公司保證，如果相親失敗就會退還12.8萬人民幣（約新台幣54萬元）的保證金，等到他要找介介公司時，沒想到在拿到5萬人民幣（約新台幣21萬元）後，整個仲介公司卻突然消失無蹤，落得「人財兩失」。

根據《看看新聞》報導，楊男稱家裡一直催他找媳婦，後來透過朋友介紹說，漯河有一間婚介公司還不錯，專門找外國媳婦，並且成功率非常高，於是他便砸了16萬踏上尋愛之旅。他在越南前後相親了3名女子，第一位，彼此相互喜歡，不過對方媽媽不喜歡他；第二、三位，認為不像是可以一起過日的人，而且也沒有顏值，最後相親宣告失敗。

▲楊男在越南相親的第一位女子，他們彼此相互喜歡，不過對方媽媽不喜歡他。（圖／翻攝unsplash、pexels）

因為疫情關係，根本買不到飛機票，於是楊男坐了三天三夜的火車才會到家。後來上門找婚介公司要求退費時，結果對方僅退還了5萬元，其餘7萬8元直到現在都還沒有拿回，而再次登門時，公司已經「關門緊閉」，停止營業。

據報導，漯河市民政局工作人員表示，好幾個民眾都受騙了，有人甚至被騙走25萬金額，不過這家業主是有得到工商部門允許的營業執照的，而警方也已經介入調查，處理這起事件。