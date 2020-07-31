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3歲女孩拍入學照！眼尖攝影師發現怪怪的...一查竟是「白內障」媽嚇傻

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▲。（示意圖／視覺中國CFP）

▲杭州一名女孩罹患先天性白內障。（示意圖／視覺中國CFP）

記者康心禹／綜合報導

杭州3歲的女孩妮妮即將上幼稚園，因此去拍了一張可愛的入園照，但經驗豐富的攝影師李先生在後期修圖時發現，她的眼睛有點奇怪，左眼炯炯有神，右眼正中的瞳孔卻像蒙著一層白霧，明顯發白。在攝影師的提醒下，妮妮的媽媽帶她到當地醫院做了檢查，才發現竟然得了先天性白內障。

據《錢江晚報》報導，妮妮是個活潑好動的小女孩，但平時很少撞到東西、拿起東西也很準，所以家人並沒有發現妮妮的眼睛有什麼問題，只有靠近看時，才會發現她的右眼泛白，沒有左眼來的清澈有神。

浙大二院眼科中心副主任、眼科中心白內障主任徐雯表示，妮妮罹患的是先天性白內障，大多在出生前後即存在，臨床上並不少見，每年近5-8%的病人都是先天性白內障的患者，不過妮妮右眼的情況比較嚴重，需要盡快手術治療，手術後還要配合弱視訓練。

徐雯提到，像妮妮這樣單眼的先天性白內障，平時可以用另外一隻眼睛，基本上不會影響到生活，所以家長很難感覺到異常，但是長時間使用健康的那隻眼睛，將會抑制患病眼睛的發育，造成弱視，並且隨著年齡的增長，弱視將越來越難以康復，「即使做了後期的手術，手術視力的效果也有限，所以這次必須好好感謝一下攝影師。」

徐雯還說，先天性白內障的病因可分為遺傳性和非遺傳性，非遺傳性因素中，孕婦懷孕時接觸輻射、病毒、化學毒物、不當藥物都可能導致孩子先天性白內障，有的孩子甚至因為在母胎裡遭受過電擊，出生後被確診患有先天性白內障。

徐雯強調，雖然家長要保持警惕，關注孩子眼睛的健康，但如果查出先天性白內障也不要過於焦慮，「它不是不治之症，只要家長和孩子積極面對、配合治療、訓練規範，效果還是很顯著的。」

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