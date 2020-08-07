14歲妹豪飲10瓶酒！路上超狂「蛇行騎法」曝光...哥氣報警：求教育她

▲3名未成年學生在馬路上表演「蛇行騎法」，還將影片PO上網路。（圖／翻攝自微博／中新網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸廣西河池市一名14歲彭姓少女與班上同學聚餐，為了慶祝學期末結束，豪飲10幾瓶酒，結束後還無照騎電動車搭載另2名女同學，在路上展現誇張式的「蛇行騎法」長達2公里，當她騎到轉彎處時，連人帶車翻到在路中央，幸好後面尾隨的機車躲過一劫，才沒有進一步釀成悲劇。少女還將影片PO上網路，被親哥哥認出後，氣得報警檢舉說：「求你們教育她。」

根據《中新網》報導，彭姓少女的哥哥在網路上無意間看見一位少女騎車蛇行摔車的影片，他越看越覺得影片裡的人像他妹妹，這時才想起幾天前妹妹雙膝有大面積的傷口，經過一番追問之後，妹妹才承認自己就是影片中的人。不過彭姓少女對於家人怎麼勸都不聽，氣得哥哥打電話給警局說，「求你們教育她」。





▲少女雙膝有大面積的傷口。（圖／翻攝自微博／中新網）



少女在警察上門時表示，自己是因為聽到其中一名同學的建議，為了刺激才會玩蛇行騎法，她只覺得只是好玩。警方問她是否酒駕，她還很開心的說，「有啊，喝了10來罐低酒精的」。

▲少女還很開心坦承自己喝了10多瓶。（圖／翻攝自微博／中新網）



新聞一出，「哥哥舉報親妹妹」一事也在網路上引起軒然大波，許多網友留言表示，「現在的孩子真的缺少社會毒打」、「如果我是她哥，可能不是舉報，而是先家暴她」、「哥哥做得對」、「真的是欠教育！」。

影片網址：http://t.cn/A6UJCPZ7