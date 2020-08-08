LIVE／「新增2確診」累計479例　指揮中心14:00最新說明

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新冠肺炎國際疫情尚未趨緩，台灣今（8日）新增2例境外移入確診病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2點召開記者會，由發言人莊人祥說明個案情況與後續防治作為。國內截至目前累計479例。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

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根據指揮中心資料，國內截至目前累計387例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清；其中個案中7人死亡，443人解除隔離，其餘住院隔離中。

在台近3個月的比利時工程師日前確診，感染源待釐清，而另一名6月入境台灣的日本工程師近日返國後也確診。莊人祥昨日表示，目前匡列相關接觸者持續採檢中，尚未發現有陽性個案。另外，居住北部的50多歲本國籍女性入境香港，逃離居家檢疫場所，在香港機場被攔截後採檢確診，是否在台感染還需調查；不過，由於個案說詞反覆，調查棘手，還無法確認活動時序與詳細地點，指揮中心將透過手機紀錄分析足跡，進一步匡列接觸者。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。