美日政要來台「免隔離」如果發生感染...陳時中：我會負責

記者洪巧藍／台北報導

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)、日前首相森喜朗皆於明（9）日訪台，外交豁免專案處理，檢附檢驗陰性證明免除14天隔離檢疫，也讓外界憂心發生感染問題，衛福部長陳時中今（8）日受訪時表示「我會負責」。

▲肝基會26週年慶活動。（圖／記者洪巧藍攝）

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阿札爾不但是首位訪台的美國衛生部長、6年來首位訪台的美國內閣成員，也是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。其訪問團因受外交豁免，免除14天隔離檢疫，指揮中心日前說明，會要求提供在美國出發前三天的陰性證明，坐專機抵台不會觸，到機場後我方會做新冠病毒PCR檢驗，後續全團要團進團出住、入防疫旅館，相關活動都與民眾做好隔離，據了解約有3~4天行程。

另一方面，與前總統李登輝有多年友誼的前日本首相森喜朗將於9日率領日本跨黨派國會議員來台弔唁，指揮中心同樣採用外交專案，無須隔離檢疫與入境採檢，必須提供登機前一兩天PCR採檢陰性證明，入境後全程配戴口罩、專人專車接送參加典禮，當天來回。

陳時中今（8）日出席肝基會26週年慶活動，會前接受媒體堵訪時被問及美日政要都無須隔離，一旦發生感染情況，他立即回應：我會負責。