「文史巨人」莊永明過世　文化部長李永得哀悼將呈請總統褒揚

▲圖片為莊永明老師2019年參觀國立臺灣歷史博物館庫房。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

台灣重要文史專家莊永明老師於7日上午辭世，享壽79歲，文化部長李永得表示，莊永明老師畢生發掘、積累、彰顯並實踐台灣文史，老師的辭世是台灣社會一大損失，文化部將呈請總統褒揚。



莊永明老師成長於文化底蘊深厚的大稻埕，1970年代陸續於報刊雜誌發表文章，並撰有「台灣第一」專欄，著作包含《台灣第一》、《台灣紀事》、《台北老街》、《台灣歌謠追想曲》、《台灣醫療史》、《台灣世紀回味》、《台灣歌謠─我聽 我唱 我寫》、《台灣鳥瞰圖》、《城內舊事：台北建城130週年》等，並於2015年出版《活！該如此：莊永明七十自述》，自述其成長、交遊及文史研究之故事。此外，莊老師亦致力蒐集台灣文物，以自身淵博的知識與經驗推動「大稻埕逍遙遊」文史導覽。

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▲莊永明老師認為「無論大、小人物，都經歷社會變遷，也都閱歷政治變革，一世人（一輩子）見證的人、事、物，必然可觀，那就是歷史的一部分」。（圖／文化部）



文化部表示，莊永明老師蒐藏廣博而豐富的台灣史料，同時投身於台灣土地記憶、人民生活之研究保存，不遺餘力的透過策展、講座與老街導覽等方式推廣台灣文史，認為「無論大、小人物，都經歷社會變遷，也都閱歷政治變革，一世人（一輩子）見證的人、事、物，必然可觀，那就是歷史的一部分」，願己成為「歷史見證人」，其展現的台灣精神，將為後世典範。

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