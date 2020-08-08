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熱血棒球週！中職例行賽移師花蓮　統一獅主場精彩5場別錯過

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▲縣長徐榛蔚與統一獅球星羅國龍合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚與統一獅球星羅國龍合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年中華職棒共有5場例行賽移師到花蓮舉辦，其中8月12日、13日由中信兄弟VS統一7-ELEVEn獅進行2連戰，緊接著由富邦悍將VS統一7-ELEVEn獅在8月14至16日進行3連戰。5場皆為統一獅為本縣球迷作為主場球隊，並邀集另2支球隊到花蓮進行組合對戰。8月12日至16日熱血棒球週精采絕倫，鄉親球迷們千萬別錯過！

2020中華職棒例行賽花蓮場7日在縣立棒球場舉行記者會，縣長徐榛蔚在教育處代理處長饒忠陪同下親自主持，中華職棒秘書長馮勝賢、統一獅球星羅國龍、縣議員笛布斯‧顗賚、李秋旺、徐子芳、吳建志、楊華美、李正文、哈尼•噶照、田韻馨、縣議會議長張峻助理陳儆恩、花蓮縣體育會秘書長謝守義、中原國小棒球隊、化仁國中棒球隊均到場共襄盛舉。

▲縣長徐榛蔚與統一獅球星羅國龍合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與貴賓、球星與花蓮小球員擊掌。

徐榛蔚感謝中華職棒大聯盟及統一獅球隊對花蓮的熱愛，職棒球員除了準備賽事之餘，也發揮公益抽空前往花蓮各小學與熱愛棒球的小朋友互動交流，盼讓花蓮的棒球小選手精進球技，往後為花蓮爭光。

徐榛蔚誠摯邀請民眾於8／12至8／16前往德興棒球場為中華職棒加油，10月更有眾所矚目的全民運動會將在花蓮盛大舉辦，期盼全國的朋友都能來到花蓮，感受花蓮的人文風情，進而愛上花蓮。

▲縣長徐榛蔚與統一獅球星羅國龍合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中華職棒秘書長馮勝賢表示，過去打職棒曾在花蓮縣立棒球場當過二壘手，感謝縣府團隊大力支持中華職棒，也期許中華職棒與城市觀光結合、相輔相成，歡迎全國球迷蒞臨花蓮，為選手喝采。

出身自花蓮的統一獅球星羅國龍提到，每年都很期待回來花蓮，兒時在花蓮縣立棒球場觀賞馮勝賢秘書長打球，身旁的球迷熱情喝采讓他印象深刻。花蓮縣立棒球場從他兒時迄今，球場硬體設施及周邊環境有長足進步，也為選手提供優質休息空間、在賽前養精蓄銳，感謝徐榛蔚縣長及縣府團隊對於棒球賽事的支持。

花蓮縣立德興棒球場，在縣府大力爭取之下除了設置室內牛棚、增加輪椅觀眾席與新設無障礙電梯，以及看台觀眾座椅全數更新外，今年更進行了內野觀眾席屋頂棚架薄膜及排水管改善工程。

▲縣長徐榛蔚與統一獅球星羅國龍合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與貴賓、球星與花蓮小球員大合照。

熱血棒球週除了5天精彩的比賽，中華職棒大聯盟2020第一場回饋列車活動將於8月13日開抵花蓮縣，搭配今年球季花蓮首戰，聯盟提供每校一箱120顆的職棒比賽用球給本縣基層學校棒球隊，希望透過比賽用球的捐贈，撒下棒球的種子。除了進行比賽用球捐贈外，14日由聯盟秘書長馮勝賢及統一首席教練高志綱，至化仁國中進行回饋列車教學，並且透過職業級的現場教學，讓參與的基層球員能夠充分學習相關知識及技巧，並且期望透過教學，讓學校球員截長補短，發揮出本身最強戰力。

▲縣長徐榛蔚與統一獅球星羅國龍合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外統一7-ELEVEn獅除了將5場例行賽移師花蓮舉行外，並將下半季第二波主題日規劃為「原圈力量Circle Up」主題日。獅隊將和原棒協共同合作，集結花蓮學校基層棒球的球員，提供物資支援，並安排統一獅選手透過棒球教室及座談會等互動，實際回饋後山基層棒球，給予孩子們一個夢想和目標。

縣府除邀請弱勢團體、銀髮族以及學校基層棒球隊到場看球外，將進行「球票兌換」活動，民眾可8日下午3點起至109全民運動會官方網站（https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=180） 點選兌換球票申請連結，前1200名可獲兌換序號1組。比賽當天開賽前2小時至開賽前30分鐘即可憑序號及身分證明文件確認身份後換當日球票，每人1張至球票送完為止，未領取剩餘票將於統計後開放現場民眾領取。

依中央最新防疫規定，排隊換票時，請鄉親務必配戴口罩進行。相關方式及領票將刊登於縣府官方臉書及line群組，請鄉親踴躍來換票。

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