全台最夯新景點在青埔　國泰人壽「置地廣場桃園」開幕

▲國泰人壽總經理劉上旗表示，「置地廣場桃園」約有6萬6,000坪，相當於30個足球場的大小，為台灣目前最大的商業用地。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020全台最夯新景點，開幕了！國泰人壽於高鐵桃園站區、以一站式複合園區打造的「置地廣場」7日熱鬧開幕。桃園市長鄭文燦蒞臨開幕活動指出，市府為此開發案在各階段提供全方位行政協助，「置地廣場桃園」的開幕營運可謂中央地方、公私協力合作的最佳典範，未來市府會加強周圍聯外道路便利性，打造青埔成為國旅第一大亮點。

▲國泰人壽「置地廣場桃園」盛大開幕。（圖／市府提供）



鄭文燦說，「置地廣場桃園」開啟疫後經濟第一響，試營運期間造成熱潮，包括台灣橫浜八景島水族館（Xpark）首次跨海合作，結合台灣海洋生態，讓遊客探索未知的海洋世界秘密；新光影城全球首創OSIM按摩椅影廳及席依麗電動床影廳，提升觀影環境舒適度；國泰商旅cozzi blu則打造充滿海洋風味的住宿空間，深受旅客喜愛。

▲台灣橫浜八景島水族館（Xpark）。（圖／市府提供）

鄭市長指出，「置地廣場桃園」為開發高鐵桃園站及機場捷運A18站雙鐵共構的產業專用區，合作案自2016年11月28日，由日本最大企業集團之一的西武集團與全台最大保險公司國泰人壽雙方合作，由中央負責招商、地方協助規劃，從都市計畫變更、環評、交評等規劃設計階段，市府團隊皆提供全方位行政協助，節省作業流程，加速計畫開發，與國泰人壽、台灣橫浜八景島、新光影城及國泰商旅共同努力，成為公司部門合作的最佳典範，打造「置地廣場桃園」成為青埔休閒娛樂新亮點。

▲cozzi bluｖ和戶外旅遊潮牌snowPeak獨家合作，規劃用餐情境專區。（圖／市府提供）

交通部長林佳龍表示，國際疫情嚴峻當下，國人落實防疫新生活和安心旅遊，感謝許多重要集團投資交通部鐵道局的招商案，「置地廣場桃園」位於高鐵及機場捷運交通便利地段，於暑假期間盛大開幕，規劃餐廳、商城、飯店旅館、影城、水族館等多元設施，以滿足遊客「食、宿、遊、購、行」的觀光需求。

國泰人壽總經理劉上旗表示，「置地廣場桃園」約有6萬6,000坪，相當於30個足球場的大小，為台灣目前最大的商業用地，開幕後，盼能讓遊客每次光臨都有怦然心動的感受，也期盼未來加速高鐵沿線車站各地區的市場活絡，進而帶動產業與地方繁榮。

包括交通部長林佳龍、鐵道局長胡湘麟、國泰人壽總經理劉上旗、台灣橫浜八景島水族館（Xpark）董事長藤井忠光、新光影城董事長吳昕昌、國泰飯店董事長李虹明、國泰建設董事長張清櫆、三井工程董事長吳明輝、霖園樓管董事長潘慶明、城市車旅董事長楊文杰、華泰大飯店董事長陳天貴、北軒餐飲集團董事長哈德門（John）、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰、國泰商旅總經理莊婉華、新光三越總經理吳昕陽及桃園市政府團隊等均一同出席開幕活動。

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