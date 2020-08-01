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台南晴空藝術節《變聲偵探》開幕演出　天雨仍擋不住民眾的熱情

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▲「水交社晴空藝術節」開幕表演《變聲偵探》，晚上於水交社文化園區廣場隆重登場，雖然天公不作美下起雨，仍擋不住民眾熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「水交社晴空藝術節」開幕表演《變聲偵探》，晚上於水交社文化園區廣場隆重登場，雖然天公不作美下起雨，仍擋不住民眾熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所期待的「水交社晴空藝術節」開幕表演《變聲偵探》，1日晚上於水交社文化園區廣場隆重登場，雖然天公不作美下起雨，但繼首演後就好評如潮的《變聲偵探》，仍然吸引許多民眾到場觀賞支持，其90分鐘不間斷的爆笑演出，帶給台南市民一個充滿驚奇、笑聲連連的夜晚。

▲「水交社晴空藝術節」開幕表演《變聲偵探》，晚上於水交社文化園區廣場隆重登場，雖然天公不作美下起雨，仍擋不住民眾熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府為推廣水交社文化園區成為藝術展覽及親子藝文的好去處，首度舉辦「水交社晴空藝術節」，活動自8月1日起至8月16日為期3個周末，系列活動包含「晴空劇場」、「親子活動」與「晴空市集」3個部分，讓民眾有吃又有玩，台南市長黃偉哲歡迎來自全國各地的好朋友一起來，並感謝文化局規劃這麼好的活動，相信豐富的活動內容，一定讓大家度過一個充實又美好的暑假時光。

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▲「水交社晴空藝術節」開幕表演《變聲偵探》，晚上於水交社文化園區廣場隆重登場，雖然天公不作美下起雨，仍擋不住民眾熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山特別感謝所有在座的觀眾，穿著雨衣來看表演，葉局長表示，本考量到晚間雨下得有點大，他和故事工廠的團長討論是否還能繼續表演時，團長提及他看見在場鄉親不畏雨勢仍到場支持，所以一定要表演，現場文化局同仁也表示，園區下午四點就開始出現排隊民眾，顯見《變聲偵探》的吸引力。

▲「水交社晴空藝術節」開幕表演《變聲偵探》，晚上於水交社文化園區廣場隆重登場，雖然天公不作美下起雨，仍擋不住民眾熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身為親子共遊的新據點，「水交社晴空藝術節」開幕表演邀請到至今已巡迴全台十個城市－故事工廠的力作《變聲偵探》演出。《變聲偵探》，為故事工廠駐團編導黃彥霖作品，由陳大天、錢君銜（大錢）喜感演出城市尋人記，表演方式由一人口技一人演戲，劇情包含驚奇、爆笑、推理、懸疑，超過癮紓壓。尤其劇中大錢用口技表演讓觀眾「聲」歷其境，包括各種交通工具，從腳踏車、機車、跑車、火車到直升機，今日看過的觀眾都直呼太厲害，紛紛表示說好想再看一次。
▲「水交社晴空藝術節」開幕表演《變聲偵探》，晚上於水交社文化園區廣場隆重登場，雖然天公不作美下起雨，仍擋不住民眾熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）
「2020水交社晴空藝術節」於8月1日至16日止的每周末假日登場，更多年度活動訊息請上文化局網站（http://culture.tainan.gov.tw）查詢，或至「水交社文化園區」臉書粉絲專頁查閱最新動態。

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