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打造一站式複合園區桃園「置地廣場」　國壽總座：像極了愛情！

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▲▼國泰人壽打造一站式複合園區，桃園置地廣場今天正式開幕。（圖／記者紀佳妘攝）

▲國泰人壽打造一站式複合園區，桃園置地廣場今天正式開幕。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰人壽桃園置地廣場今（7）日正式開幕，總經理劉上旗表示，從設計審議、開發設計到開幕，經營多年終於開花結果，「真的像極了愛情」，預期不動產投報率可達4%，下一步將打造台中置地，最晚5年內完工。

國泰人壽打造一站式複合園區「桃園置地廣場」，攜手橫浜八景島海外首座分館Xpark新都會型水生公園，還有剛試營運的COZZI Blu和逸飯店桃園館及桃園新光影城，占地約6.6萬坪，相當於30個足球場大小，也是台灣目前最大的商業用地。

國泰人壽總經理劉上旗在開幕記者會致詞時表示，在國壽取得高鐵桃園專區後，一路從設計審議、開發設計到今天正式開幕，桃園市政府提供全方位的協助與支持，「所以我們一起經營多年的長跑，開花結果，如果我們今天用一個年輕人習慣用語，我們真的像極了愛情」。

劉上旗指出，國壽目前總資產逾7兆，其中不動產就占了7%以上，對公司來說，穩定投報率是最重要的，除了追求短期穩定外，也要兼顧長期增資空間，目前國內資產投報率皆在3%以上，而這次桃園置地廣場預期投報率為4%。

▲▼國泰人壽總經理劉上旗。（圖／記者紀佳妘攝）

▲國泰人壽總經理劉上旗。（圖／記者紀佳妘攝）

外界關注國壽不動產配置比重，劉上旗說，目前商辦占大多數，約有52%的比例，其他如商務飯店、物流、住宅，則各占19%、15%、2%，其中物流是近年不動產的趨勢，整體投報率不錯也有3-5%，至於今年因疫情關係，外界認為未來商辦需求恐會減少，劉上旗認為，非面對面接觸是否成常態，使得商業不動產出現變化將會密切觀察。

此外，觀察A級商辦，他說，國際一流大企業都會先選國泰，除了租金、地點考量外，再來就是服務，包括樓管、建設品質。舉例來說，國外賀歲片找很多大咖，但劇情並不怎樣，而桃園置地也有很多卡司，別人也可以複製，但由於牽扯廣告、分潤等問題，國壽在這其中扮演穿針引線的角色，不管是商辦的樓管服務或是複合式商場的房東，希望大家都好。

目前國壽在台北、台南、桃園已打造「置地廣場」，下一個目標將落在哪縣市？劉上旗指出，下一步預計在台中，但要等選商後才知會如何建置，預計3至4年規劃跑不掉，但依法規需在5年內蓋好。

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