好市多喝可樂「服務生幫丟垃圾」　他讚貼心...回頭傻爆：地方阿姨無極限

▲阿姨為了省20元，竟拿陌生人紙杯！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多用餐區近日回歸，連餐具都改成鐵製，環保大加分！不過有男網友透露，好端端用完餐，竟有「長輩級服務員」幫忙收垃圾，他下意識遞上空飲料杯後，隨後驚覺對方不是穿制服，甚至衝去飲料區。原來阿姨不想花錢買，竟拿陌生人的紙杯裝可樂，讓原PO看傻直呼「地方阿姨真的無極限！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享超誇張經歷，昨（28）日他坐在賣場用餐區，怎料吃飽喝足後，一位阿姨突然現身，熱心喊話「來～我幫你丟就好。」原PO一時失去警覺心，還心想「Costco真的很用心，連用餐區都請個阿姨收拾餐具」，但下秒驚覺不對勁！

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「回頭一看我都傻了！」原PO哭笑不得表示，阿姨穿碎花洋裝上班，而非員工制服，接著健步如飛走到飲料區，臉上似乎寫著賺到了。同時原PO上演著小劇場，「欸不是～阿姨不要～那我用過啦，欸欸欸欸欸啊啊啊啊～」

還來不及制止，阿姨早已大口暢飲可樂，完全不管衛生傳染疑慮，讓原PO超錯愕直呼「地方阿姨真的無極限，一杯飲料不就20塊而已！」

▲網友也噁一波！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章貼出後，吸引近7千名網友笑歪樓，「你是阿姨挑中的男人」、「可能她圖的不是省20，是一個間接接吻的機會」、「你應該再走過去跟阿姨說：阿姨，我有病耶」、「天選之人」、「貪小便宜的不怕死！何況阿姨已經踩進去一半了」、「噁到一個靠杯」、「現在台灣就算疫情趨緩，但還是有感冒病毒風險啊」、「阿姨要是懷孕的話，你就是孩子的...」「別懷疑，這種阿姨很可能房屋土地所有權狀超過20張」。