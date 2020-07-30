好市多奧客再進化！全家族逼員工交「插畫收據」　無視小孩哭鬧

▲Costco好市多內湖店。（圖／記者陳涵茵攝）

記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）出口處有專人檢查收據，其中有些專員會在收據上畫可愛插畫，消息經媒體報導後有家長也想拿到這種插畫收據，竟出動整個家族起鬨、放任小孩哭鬧，讓在後面排隊的人整個傻眼。

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臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」有網友發文，指出在南崁好市多碰過好多次，出口要給專員畫單時，就會有帶小孩的家長要求「畫大象、飛機、恐龍」。有一次剛好遇到不會畫的專員，結果小孩當場大哭大鬧，沒想到家長沒有幫忙解圍，反而出動個家族起鬨「說要畫這個畫那個」。

這情況讓排在後面的人忍不住發文，表示出口通常只有2個工作人員，後面還有一堆人排隊等著離場，請大家行行好讓我們這些沒有要畫的趕快離場好嗎。他同時也建議，好市多可以加收「畫畫會員」、增設畫畫專用出口，讓那些有畫畫需求的人自行決定是否加購。

▲好市多奧客逼店員畫單。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

對此許多人心有戚戚焉，留言說「畫完還不是丟掉？當下要求店員畫只為了滿足小孩短暫的快樂？」、「以為來星巴克膩？」、「這根本有病 強迫人家畫畫是怎樣」、「我女兒也都很期待去門口畫單子，但是她都是人員畫什麼就什麼，只畫一條線也不會哭鬧（只說今天沒有畫畫耶！）」、「超北七！人家畫畫是額外服務，恐龍家長真的到處有耶！是說台灣好市多幹嘛學這種國外好市多的文化呢，搞死自己員工而已。」