「神魂夢繫」！　旅日台人隔海捐500萬恆春赤牛嶺關聖帝君

▲屏東縣恆春鎮赤牛嶺鎮南宮獲得旅日台人約500萬捐款 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮赤牛嶺鎮南宮7月初突然接到一封跨海快遞，信封內只有一張日文翻譯中文的律師函，表示有一名日籍林姓婦人日前往生，遺囑是要遵從亡父遺願，要捐出所有財產的3分之2，共計有1790多萬日幣（約台幣500萬）給廟方，讓廟方吃一驚，請求立委莊瑞雄協助，經他全力奔走，宛如電影情節捐款故事，今（7）日在多名協助者見證下，一圓旅日父女二代人的未竟遺願，廟方表示，表示將全數用在賑災和幫助弱勢。

▲立委莊瑞雄手拿捐款資料。



莊瑞雄表示，7月6日接到廟方的囑託，宛如電影般的情節，讓他半信半疑，所以馬上透過駐日單位查證，7月7日駐外使館馬上派員前往律師事務所查證屬實，而廟方也在7月31日收到這筆來自日本的跨國捐款。

據了解，這名日籍婦人的父親，日據時代，曾在山林管理所任技佐，娶了在恆春醫院擔任護理師的日籍妻子，全家在恆春生活至1987年，才舉家搬遷日本，但一直感懷赤牛嶺關聖帝君的神蹟，決定捐款助人。

恆春鎮歷史悠久的赤牛嶺鎮南宮，是著名的「恆春八景」之一，建立於清光緒年間，主祀關聖帝君，相傳關聖帝君化成紅火顯靈，飛走於赤牛嶺，當地居民搭廟供奉關公，相當誠心。每年農曆1月13日舉辦的古早味平安粥會，成為恆春鎮內一大傳統盛會。

駐日謝長廷大使表示，有空會去拜訪一下捐款者的下一代，能夠讓移民日本二代人魂縈夢牽的回憶，定有奇妙的往事，也要找時間到恆春赤牛嶺鎮南宮參香。

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