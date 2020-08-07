網瘋傳「飛彈」引爆貝魯特？　原PO出面這樣說

▲黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

貝魯特4日爆炸造成無數傷亡，然而近日網路上卻傳出相關陰謀論。一段影片顯示，有飛彈於爆炸發生前襲擊港口，硝酸銨爆炸可能不是意外事故。影片原拍攝者麥赫森（Mehsen Mekhtfe）5日在推特上駁斥，有人刻意對影片進行加工，當時空中並沒有任何的飛彈。

另一方面，也有真假不明的影片顯示，一架無人機懸浮在當時煙霧密布的天空。

I received these from Lebanon, anyone can confirm if any such material has been reviewed as accurate? I know the drone... 由 Francesco Conte 發佈於 2020年8月4日 星期二

麥赫森當時就在現場散步，意外拍下爆炸發生時的驚人一幕並發布在網上，他表示，「一開始以為只是一場大火，爆炸的力量卻瞬間將我掀翻在地上，我第一時間只是在思考我該如何保護我自己？」。偽造影片爆紅後，他在推特上強調，當時並沒有任何的飛彈或無人機在空中。

هيدي لحظة الانفجار يللي وثقتها بكاميرتي وكنت هون قريب. فكرت حريق عادي وما تخيلت انو يكون انفجار ضخم. بهيدي اللحظة خفت بس كنت كتير قوي. اول شغلة فكرت فيها كيف بدي احمي حالي. وقعت على الارض بسبب قوة الانفجار وبهاللحظة دغري فكرت كيف بدي احمي راسي وعيوني #بيروت #Beirut pic.twitter.com/TDFm1yVvPx — Mehsen Mekhtfe (@MehsenMekhtfe) August 4, 2020

一些被剪輯過後的片段已經在各大平台上廣為流傳，包括Faceboo、Youtube、Twitter和TikTok。儘管各公司都竭力防堵假資訊，將偽造的影片標示為「錯誤資訊」，仍然有些沒有被有被審查到，其中一則觀看次數甚至超過8400次。

TikTok發言人出面澄清，「我們一意識到這些假影片違反我們的政策時，就已著手刪除影片。相關影片已經被系統偵測並下架，禁止在平台上散播。在這個艱難的時刻，我們的心與貝魯特的市民同在。」

《CNN》在阿布達比（Abu Dhabi）負責阿拉伯新聞的小組最早發現這段影片，並立即確認影片是偽造的，在詢問散佈為造影片的個人帳戶時，那名用戶表示，「有人對我相當不滿，所以盜用了我的帳號發布假造影片。」

▼原影片與偽造影片的對比