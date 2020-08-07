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女大生失蹤16年　父親睡路邊省出60萬徵線索

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▲女兒失蹤16年，父親蔡瑞興提供15萬作為尋女賞金 。（圖／翻攝自《新浪網》）

▲蔡瑞興為尋女兒，決定懸賞15萬元找線索 。（圖／翻攝自《新浪網》）

實習記者張呈緯／綜合報導

就讀江西井岡山大學中文系的蔡偉娟，在2004年11月19日離奇失蹤，在過去的16年中，父親蔡瑞興為了找到女兒，踏遍江西全省以及湖南、湖北、安徽、浙江、廣東、福建等地方，也說願意提供人民幣15萬元（約新台幣60萬）作爲酬金，希望有知情者或者好心人幫自己找到女兒。

根據《鳳凰網》報導，蔡瑞興是福建漳州龍海人，女兒蔡偉娟是家中的獨生女。2003年，19歲的蔡偉娟考入位於江西省的江西井岡山大學中文系。第一年蔡偉娟就兩次獲得專業獎學金，並被評爲優秀青年志願者。蔡瑞興說，女兒每週都會和家人通話，分享她在學校的學習生活情況。

2004年11月19日，蔡瑞興突然接到女兒班上副班長的電話，說蔡偉娟不見了，焦急的他連忙趕往學校，了解才發現，原來女兒早在三天前就已經失蹤。根據班長林少俊回憶，自己在16日還有遇到蔡偉娟，那天早上只有兩節課，課後他便到圖書館借書，兩人在路上相遇，還互相打了招呼，「當時蔡偉娟和往常一樣並無異樣」。然而，在那之後就再也沒有人看過她。

案發之後一度有線索出現，據蔡瑞興表示，在同（11月）月21日，有名退休老師說，自己在吉安市人民廣場散步時，在廣場中的花壇裡發現了被遺落的課本、鏡子等私人隨身物品。7天後，又有一位農婦在距離學校10多公里的青原山處，發現了蔡偉娟的單肩牛仔挎包；當時青原山並非旅遊景點，位置偏僻人也比較稀少。基於這些線索，蔡瑞興懷疑女兒被綁架，因爲女兒的證件也都還在宿舍裏，沒有外出的跡象。

2004年的大學圖書館還沒有監控設備，因此無法通過錄像得知女兒之後的行蹤，蔡瑞興只能通過張貼尋人啓事和實地查看來尋找女兒的下落。他說，在失蹤發生後隔年的除夕夜，自己仍一個人帶着幾個餅和一瓶水，在學校和青原山之間走了兩趟，然後在街上漫無目的地找，「天氣非常的冷，但是我當時想，怕她被人家綁架然後逃跑出來在外面流浪，想到是春節，我心中不甘，就想到青原山那裏再去找看看。」

16年以來，蔡瑞興往返多個城市，最主要就是打工賺錢，拿到錢又馬上出去打聽女兒的下落。他說，「我換過好幾份工作，去泡沫廠做泡沫，也到瓷磚廠去幫人家搞瓷磚，還當過保安人員，只要有工作我就做。」

為了見到女兒一面，蔡瑞興利用打工的錢東拼西湊，湊出15萬元作為尋女的酬賞，希望大家都能多提供線索。他哽咽的說，「作爲父親，不管她現在精神怎麼樣，或者是遇到什麼問題，我都想親眼見到她一面。不管她怎麼樣，我都會去愛她，去關心她，我都會一直在，也會幫助她渡過難關的，這樣我死後才會瞑目。」

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