桃園八德區「傑克冒險公園」竣工　為孩童打造童話故事冒險旅程

▲桃園八德區「傑克冒險公園」竣工。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

童話故事「傑克與魔豆」的各種場景，就在桃園八德區「傑克冒險公園」一一呈現！桃園市政府推動特色公園，於八德區高明里打造一座「傑克冒險公園」，內設有步道、社區活動廣場、銀青共融互動遊戲區、蔓藤遊戲區、大巨人遊戲區、魔豆造型裝置藝術，還有全台唯一以大葉蔓藤造型為攀爬架的遊具，5日舉行竣工典禮。

▲▼桃園八德區「傑克冒險公園」竣工。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於竣工典禮表示，八德高明里傑克冒險公園位於永興街連結至高城八街的道路旁，市府團隊經過多年努力透過容積移轉，完成公園用地取得，面積達0.4公頃，工程總經費約1,787萬元。

▲▼桃園八德區「傑克冒險公園」竣工。（圖／市府提供）

高明里傑克冒險公園，結合了市民朋友的參與，透過由下而上共同討論，綜合大家的意見，成功打造出以童話故事「傑克與魔豆」為主軸的共融式公園，園內除了有步道、活動廣場及親子共遊的遊具外，還有由傳世景觀有限公司所捐贈的10棵珍貴樹種，未來將可為公園帶來樹木庇蔭的效果，成為親子共享同樂的好地方。包括市議員呂林小鳳、朱珍瑤、呂淑真、段樹文、市府工務局長賴宇亭、八德區長邱瑞朝等均一同出席活動。

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