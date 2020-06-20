　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

紫色屋簷浪漫風　桃園這座市民活動中心外觀色調很不一樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市八德區大宏市民活動中心的紫色屋簷，展現浪漫風。（圖／翻攝自網臉書）

▲桃園市八德區大宏市民活動中心的紫色屋簷，展現浪漫風。（圖／翻攝自網臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區大宏市民活動中心，日前落成啟用，有別以往常見的洗石子外牆、或灰白色、磚紅色等建築外觀色調，市府採取居民意見，建築物外觀採用紫灰色設計，不只象徵桃園市民的活力，更與周邊景觀巧妙融合，具有浪漫特色。

▲桃園市八德區大宏市民活動中心的紫色屋簷，展現浪漫風。（圖／翻攝自網臉書）

▲桃園市八德區大宏市民活動中心啟用（圖／市府提供）

市府指出，近年來，八德區人口成長快速，休閒遊憩空間需求與日俱增，市府編列總預算約1,700萬元，興建大宏市民活動中心，19日舉辦正式啟用典禮。市長鄭文燦出席時表示，自從他上任以來，積極規劃八德區12個活動中心的興建，利用停車場、公園、閒置營區、高速公路橋下及埤塘周邊等空間，建造市民活動中心，並陸續完工，大宏市民活動中心，屬於中小型的市民集會所，將可以滿足社區居民集會、上課等活動需求。

八德區大宏里在18年前從大智里分里之後，地方積極爭取集會場所，而大宏市民活動中心工程於2018年4月動工興建，為地上一層鋼筋混凝土結構，總樓地板面積約140坪，至少可以容納300多人。

期間參考地方居民意見，增加屋簷色調設計為紫色，凸顯整棟建築物的美觀與地標性，而且地理位置緊鄰桃園大圳，周圍更鄰近廣豐公園與大型購物中心，不管是在交通或是生活機能方便，都相當便利。建築物外觀採用紫灰色設計，不只象徵桃園市民的活力，更與周邊景觀巧妙融合，具有浪漫特色。

・隨手拍都是美照

ET快訊
快訊／「過去冤枉被掀開⋯」 前新北市副市長陳伸賢退出監委提名
快訊／京華城活埋工人找到了！受困小山貓內「身上覆蓋泥沙」
「黑豹」男星暴瘦現身...2月後驚傳「坐輪椅送急診」！　病況
快訊／3女闖花蓮黃金峽谷溯溪！慘遭「落石砸中」1死2傷　未申
快訊／小琉球潛水失聯6天亡！彰化男遺體漂到綠島　家屬崩潰：回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台第一條！蘇花改「最低速限」上路：開抓50公里↓烏龜車　一張圖看路線

紫色屋簷浪漫風　桃園這座市民活動中心外觀色調很不一樣

創作研究兒歌、童詩逾半世紀　許義宗教授桃園故鄉個展感恩多

南高捷連紅線有望！　大南方治理平台再造共榮前景

花蓮黃金峽谷溯溪遭落石擊中　2女輕傷送醫1女已無呼吸心跳

桃園22歲檢疫男「4度落跑」下場超悲劇！拒繳百萬崩潰　打工薪水全沒了

「台中市夢想家青年籃球隊」選拔賽　盧秀燕現身開球現場歡呼

大甲媽最後一天遶境信眾暴增　鎮瀾宮：盡量晚上10點能安座

微醺之旅市集熱鬧登場　水保局邀品味在地葡萄酒莊文化

花蓮黃金峽谷落石砸傷3女遊客　2獲救、1女昏迷還在峽谷內

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

全台第一條！蘇花改「最低速限」上路：開抓50公里↓烏龜車　一張圖看路線

紫色屋簷浪漫風　桃園這座市民活動中心外觀色調很不一樣

創作研究兒歌、童詩逾半世紀　許義宗教授桃園故鄉個展感恩多

南高捷連紅線有望！　大南方治理平台再造共榮前景

花蓮黃金峽谷溯溪遭落石擊中　2女輕傷送醫1女已無呼吸心跳

桃園22歲檢疫男「4度落跑」下場超悲劇！拒繳百萬崩潰　打工薪水全沒了

「台中市夢想家青年籃球隊」選拔賽　盧秀燕現身開球現場歡呼

大甲媽最後一天遶境信眾暴增　鎮瀾宮：盡量晚上10點能安座

微醺之旅市集熱鬧登場　水保局邀品味在地葡萄酒莊文化

花蓮黃金峽谷落石砸傷3女遊客　2獲救、1女昏迷還在峽谷內

汐止大樓住15年！女子突被告知「公設是違建」　竟全要回填

爸爸腦梗塞！媽媽0經驗「靠電話學針灸放血」　男星PO文讚偉大…1天後道歉了

內蒙沙漠試種5200畝旱稻　預計每畝可產450公斤大米

20歲男大生玩期權「以為慘賠2千萬」！留一封遺書身亡　結局很悲傷

中職／決定老三！陳仕朋對統一未吞敗　達尼爾找首勝

《乘風破浪的姐姐》劉芸被批「唱沒幾句還搶C位」！　網發私訊狂罵…工作室無奈回應了

買菜踩髒水...糖尿嬤 慘截肢　「周邊神經病變」4警訊別輕忽！

對的高跟鞋能陪你走一輩子！30歲女人值得投資的7個品牌

地方熱門新聞

22歲男落跑下場悲劇！打工薪水全沒了

全台第一條！蘇花改50km最低速限上路

南高捷連紅線有望！

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

黃金峽谷溯溪遭落石擊中　2女輕傷1女無呼吸心跳

嘉市日環食無人機北香湖展演

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

連假快到　單身男女好孤單

消防栓測試回歸自來水公司

黃金峽谷落石砸3女　2獲救1待援

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

桃園女負氣離家騎車500公里到台東散心　

綠竹筍達人如何種好筍　挑好筍報您知

大甲媽最後一天信眾暴增　安座恐延至10點

更多熱門

相關新聞

桃園鐵皮工廠大火　燒毀3間廠房

桃園鐵皮工廠大火　燒毀3間廠房

桃園市八德區廣興路1156巷一處鐵皮工廠，2日下午3點47分竄出大量濃煙，警消獲報後，派出102名消防人員及消防、救護車37輛前往搶救，火勢於1個小時後控制，幸無人傷亡，起火原因詳加調查中。

廂型車疑搶快肇禍　駕駛受困警消救出

廂型車疑搶快肇禍　駕駛受困警消救出

8年級護理師轉戰房仲業　姓名諧音「我會安」搏客戶好感

8年級護理師轉戰房仲業　姓名諧音「我會安」搏客戶好感

一陣狂風天空飄下鈔票！美魔女師將全捐

一陣狂風天空飄下鈔票！美魔女師將全捐

果真狗屎運　刮刮樂千萬首獎桃園開出

果真狗屎運　刮刮樂千萬首獎桃園開出

關鍵字：

桃園八德大宏市民活動中心紫色屋簷

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

「黑豹」查德威克鮑斯曼爆「坐輪椅送急診」

被長官帶出場？「俏秘書」IG內容曝：荒謬的一天

喝2杯冰啤酒…她經血秒停「衛生棉乾到底」嚇傻！醫師回應了

快訊／潛水失聯6天！彰化男「小琉球漂到綠島」亡

國中妹左耳爆癢！耳道竟爬滿雪白斑紋

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面