紫色屋簷浪漫風　桃園這座市民活動中心外觀色調很不一樣

▲桃園市八德區大宏市民活動中心的紫色屋簷，展現浪漫風。（圖／翻攝自網臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區大宏市民活動中心，日前落成啟用，有別以往常見的洗石子外牆、或灰白色、磚紅色等建築外觀色調，市府採取居民意見，建築物外觀採用紫灰色設計，不只象徵桃園市民的活力，更與周邊景觀巧妙融合，具有浪漫特色。

▲桃園市八德區大宏市民活動中心啟用（圖／市府提供）

市府指出，近年來，八德區人口成長快速，休閒遊憩空間需求與日俱增，市府編列總預算約1,700萬元，興建大宏市民活動中心，19日舉辦正式啟用典禮。市長鄭文燦出席時表示，自從他上任以來，積極規劃八德區12個活動中心的興建，利用停車場、公園、閒置營區、高速公路橋下及埤塘周邊等空間，建造市民活動中心，並陸續完工，大宏市民活動中心，屬於中小型的市民集會所，將可以滿足社區居民集會、上課等活動需求。

八德區大宏里在18年前從大智里分里之後，地方積極爭取集會場所，而大宏市民活動中心工程於2018年4月動工興建，為地上一層鋼筋混凝土結構，總樓地板面積約140坪，至少可以容納300多人。

期間參考地方居民意見，增加屋簷色調設計為紫色，凸顯整棟建築物的美觀與地標性，而且地理位置緊鄰桃園大圳，周圍更鄰近廣豐公園與大型購物中心，不管是在交通或是生活機能方便，都相當便利。建築物外觀採用紫灰色設計，不只象徵桃園市民的活力，更與周邊景觀巧妙融合，具有浪漫特色。

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