上午才進行水域搶救演練！2醉男泳渡桃園高城埤塘續攤1溺水命危

▲2男酒後泳渡埤塘續攤，發生1人溺水命危事件。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區邱姓和潘姓2名男子，28日上午相約喝酒，酒後2人疑似要到高城埤塘生態公園裝置藝術繼續喝，決定一起跳下埤塘游泳過去，未料潘男上岸卻遲遲未見邱男身影，心急之下遂向警方報案，經警消出動於埤塘內搜救1個多小時後，尋獲邱男時已無呼吸心跳，由救護車緊急送往桃園醫院救治。

據悉，八德區因轄內有許多埤塘，常發生溺水案件，消防局第一救災救護大隊28日上午於高城埤塘生態公園進行水域安全救援演練，不料下午就傳出2男子酒後相約埤塘游泳，潘姓男子雖自行上岸，但34歲的邱姓男子卻不見，被尋獲後無生命跡象。

▲警消尋獲溺水的邱姓男子。（圖／消防局提供）

桃園市消防局指出，該起埤塘溺水事件該局於28日午2點19分接獲民眾報案，稱有2名民眾跳下高城埤塘生態公園內水池，其中一人自行上岸，另一名34歲的邱姓男子卻不見蹤影。茄苳分隊獲報抵達現場搜尋，派出20名消防人員、4輛消防車含1艘橡皮艇及2輛救護車，下午3點43分尋獲邱男，但已經OHCA（無呼吸心跳），由救護車緊急送往桃園醫院。

消防局表示，桃園去年有15人溺水死亡，多起發生在埤塘，因此八德區轄內八德、大湳、茄苳消防分隊，共同聯合舉辦水域安全救援演練，並教導民眾利用隨手可得的物品自製簡易浮具，未料下午就發生意外！

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