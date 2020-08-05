星聚點拖欠薪資、錢櫃違法排班　北市勞動局開罰金額出爐

▲星聚點遭勞動局開罰。（圖／GoogleMaps）

記者楊亞璇／台北報導

星聚點KTV受疫情衝擊，今年4月資金調度出現困難，發不出薪資給員工，甚至有員工未拿到全薪，錢櫃則是排班出現違規，勞動局5日指出，依照勞動基準法裁罰星聚點6萬元、錢櫃2萬元。



勞動局抽查星聚點旗艦館10名員工，再抽查西門館、復興館10名員工，也是薪資延遲給付，也就是說，抽查20名員工，全數都有拖欠工資的狀況。復興館1位員工更是工資未全額給付由。旗艦店屬星據點文創公司，西門館、復興館則屬星據點文創公司，考量到星聚點第一次違規，且四月底前都已完成給付，兩間公司分別裁罰2萬元、4萬元，總計6萬元。

勞動局指出，受限於保密個資，並沒有特別針對被抽查員工與之後勞資糾紛的員工進行交叉比對，由於星聚點有違規，已列在抽查名單，未來進行複查，日前疫情期間有通報10幾案勞資糾紛，調解案後來大部分有達成協議，或是有達成給付共識，目前全數都已解決，之後就沒有發現星聚點有其他爭議。

此外，錢櫃KTV南京店也在列，勞動局五月勞檢，發現四月採輪班制，發現有一個勞工排班違規，依法應連續11小時休息才能再排班，錢櫃違反34條第二項，考量到第一次違規，裁罰2萬元。