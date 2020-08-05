屏東鹽埔雞場爆H5N5禽流感！撲殺7595隻雞…全台累計44例

▲防檢局表示，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計44例。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（5日）晚表示，家畜衛生試驗所通知，屏東縣鹽埔鄉1紅羽土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感（主動通報）。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場7595隻雞（11週齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計44例。

防檢局說明，今、明兩天台灣各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，部分地區有局部短暫陣雨，易造成家禽高度熱緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，尤其是確保禽舍給水器與通風及排水設備正常運作、降低飼養密度、採統進統出的經營模式、加強車輛與運禽箱籠進出禽場或人員進出禽舍之清潔消毒管控措施，可降低禽流感疫情發生。

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防檢局籲請養禽業者配合各項防疫措施，包含活禽如有異常症狀或死亡情形須立即通報、切勿任意棄置死廢家禽、禽場防鳥網日常維護、勿使用非法疫苗及每週三執行禽場澈底清潔消毒。防檢局也會不定期會同地方動物防疫機關加強查核禽場生物安全、疫苗使用及相關防疫措施，倘查有違法情事，將依法處辦，請養禽業者務必遵守各項防疫規定，以免受罰。

