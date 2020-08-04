大陸為何狂寄「詭異種子」...專家推測電商搞的鬼：商業目的

▲防檢局接獲民眾通報收到大陸不明種子。（圖／防檢局提供）



記者許展溢／台北報導

不少國家傳出收到大量來自大陸不明種子，防檢局昨晚表示，從7月28日起台灣接獲民眾通報收到大陸寄送培養土、砂土、肥料及種子已有9件，此事讓不少人聯想會不會是生物入侵手段或有何目的。不過，防檢局官員推測，只是電商平台的商業目的，不是被攻擊。

防檢局說明，這些貨品分別為培養土、砂土、肥料各1件及各類種子（草類、蕓薹屬、羅漢竹、薔薇及蓮花）共6件，來源皆為大陸，且多為自電商平台購入其他商品時少量附贈，經初步鑑定也不是網路報導在日本民眾所收到的大豕草。

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▲防檢局表示，7月28日起台灣接獲民眾通報收到大陸寄送培養土、砂土、肥料及種子已有9件。（圖／防檢局提供）



各界憂心這陣子突然狂收到奇怪種子，實在令人害怕，防檢局官員今進一步透露，目前推測並非攻擊，以美國收到狀況來看，是電商平台用刷屏方式，要讓自己賣家排名上升，吸引更多消費者注意，因此不少人設很多假帳號，加上電商有時祭出優惠，必須有「寄國、內外」物流行為才算，在運費和內容物價值低狀況下，用假帳號下單給自己，賣家分散動作，能得到更多升等、排名往前。

官員說，台灣民眾目前收到的都是上網買東西少量附贈而來，已有洽詢海關強化檢查，但這很有挑戰，各國都一樣。台灣邊境抓的嚴，這種案件一直存在，以快遞舉例，每月會有20至40件都有，各種來源都有，發現就會攔截直接銷毀。但為何這陣子引起大家關注或更多？防檢局強調這無法推測，也許是電商投機取巧或疫情使電商購物率增加，觀察到大部分都是商業行為，美國檢疫單位初步判斷也是種商業目的。

▲防檢局官員推測不少民眾收到的種子並非攻擊。（圖／防檢局提供）



至於國內是否還有再收到民眾通報？或是其他狀況？防檢局表示，明天會召開記者會說明。籲民眾請避免從國外購買植物或相關產品，如確實需要輸入，應先確認輸入檢疫規定，並依「植物防疫檢疫法」第16及17條規定申請檢疫並繳驗輸出國植物檢疫機關發給之檢疫證明書。收到國外寄來或附贈有動植物產品的包裹，請保持包裝完整，主動送交鄰近防檢局轄區分局處理，絕對別自行丟棄，以免有害生物傳入擴散。