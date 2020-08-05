下波明顯變天時間點曝　專家：低壓擾動可能生成「不排除接近台灣」

▲賴忠瑋表示，下周初期可能有低壓擾動生成，不排除有較接近台灣的機會。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導



天氣風險氣象主播賴忠瑋指出，未來一周要持續留意熱帶洋面上的動靜，下周初期可能有低壓擾動生成，不排除有較接近台灣的機會。氣象局預報，周六前各地天氣穩定，但下周日起南邊水氣北上，花東及南部整天不定時有局部短暫陣雨，至於是否有擾動發展起來，還要觀察。

賴忠瑋指出，明後兩天的天氣會越來越穩定，太平洋高壓再往西伸展，對台灣的籠罩及影響程度更加顯著，各地雲量將比今天更少，陽光更強，溫度也會更高。不過山區還是要留意午後熱對流，周末太平洋高壓的影響稍減，預計午後雷陣雨會再增加。

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未來一周還是要持續留意熱帶洋面上的動靜，賴忠瑋說，目前的環境仍然適合擾動生成發展，下周初期可能有低壓擾動生成，並且不排除有較接近台灣的機會，要持續觀察。

▲周六前各地天氣穩定，下周日起水氣增多，南部及花東有局部短暫陣雨，午後各地都有雷陣雨機會。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員王品翔則表示，明起至周六都是太平洋高壓影響天氣，各地白天高溫炎熱，但東南風迎風面的花東及恆春半島雲量偏多，要留意不定時有短暫雨發生。午後雷陣雨降雨熱區主要集中在山區、中南部及大台北平地，但雨勢預估都不會太劇烈。

▲下周日起至下周三，南邊水氣影響，花東、南部整天不定時有噢，午後全台留意雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

下周日到下周三，受到南邊水氣北上影響，全台雲量增多，花東及南部整天不定時有局部短暫陣雨，午後全台各地都要留意雷陣雨發生，降雨區域比起近日會增加許多。

至於下周初期是否會有擾動發展？氣象局表示，目前看來熱帶系統都是消消長長，還沒有組織性，並沒有特別顯著的低壓擾動起來的跡象，接近周日前都要繼續觀察。

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