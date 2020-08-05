午後防大雷雨！　又有颱風？吳德榮曝「擾動發展通過台灣附近時間」

▲今午後要留意雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

可能又有颱風？中央氣象局預報員陳伊秀提醒，今天（5日）午後雷陣雨不排除有局部較大雨勢發生機率。氣象專家吳德榮表示，部分模式模擬顯示，周日至下周二台灣鄰近海域有熱帶擾動發展並通過，因模擬的位置、強度還很分歧，不確定性很高，應再繼續觀察。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和4日相比較穩定，因太平洋高壓勢力慢慢增強，各地以多雲時晴為主，但因吹偏南風，花蓮、台東偶爾有局部短暫降雨；其他地區則要留意午後雷陣雨，又以中部以北和各地山區為主，不排除有局部較大雨勢發生。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周四至周六天氣更穩定，轉為多雲時晴、高溫炎熱、留意午後雷陣雨的型態，而午後雷雨範圍更侷限在山區、近山區平地；周日至下周二南邊有些水氣上來，南部、花東有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷雨為主。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，下周一、下周二各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑，但低層水氣大增，大氣很不穩定，午後西半部對流旺盛，有局部陣雨或雷雨；不過，部分其他模式（美國、加拿大）模擬則顯示，周日至下周二台灣鄰近海域有熱帶擾動發展並通過，因模擬的位置、強度還很分歧，不確定性很高，應再繼續觀察。

對此，陳伊秀表示，現在這個季節海面上都會有一些擾動，但目前預報還不確定什麼時候發展，得持續觀察。

▼太平洋海面上有擾動消消長長。（圖／氣象局）