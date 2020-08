幫脫髮症女友剃光10年秀髮　他「伸手」暖哭對方：就像你一樣

記者曾筠淇/綜合報導

來自摩納哥(Monaco)的伊娃(Eva Barilaro)罹患了脫髮症,即便耗費心力照顧,狀況依舊不佳,因此只好請男友達米安(Damien)幫忙將留了10年的秀髮給剃除。達米安小心翼翼的幫伊娃剃成光頭後,竟直接拿起剃刀朝自己的頭髮剃去,用行動給予最大的支持和撫慰,更瞬間惹哭對方。

據《每日鏡報》報導,伊娃患有脫髮症,雖然花了10年的時間長出秀髮,但她的悉心呵護仍沒辦法使狀況好轉,因此忍痛決定剃光頭髮。從影片中可以看見,達米安拿著剃刀,慢慢剃光伊娃的頭髮,雖然兩人有說有笑,但伊娃落寞的神情仍藏不住。

達米安將伊娃的頭髮剃光後,便舉起右手開始剃除自己的毛髮,並向對方說,「就像你一樣」。當伊娃抬起頭後,立刻被對方的行為給感動,激動的掩面哭泣。

伊娃事後表示,她並不知道達米安會這麼做,因此感到相當吃驚,同時也很感激對方的支持與陪伴,「謝謝達米恩,我也愛你」。

籃球運動員雷克斯.查普曼(Rex Chapman)得知後深受感動,因此便把這則影片轉發在推特上,吸引了21.8萬人淚讚。許多網友看到後,紛紛留言回應,「人類的愛是無與倫比的」、「她是如此美麗」、「是真男人」、「誰在凌晨3點切洋蔥」、「好動人也好溫暖」、「是真愛」。

