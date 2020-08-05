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郭美江靠禱告延誤就醫…信徒「求神顯能滅癌細胞」！趙曉音：有病要看醫生

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郭美江牧師（左）延誤就醫而癌逝，趙曉音牧師（右圖右）表示「有病記得看醫生」。（翻攝YouTube／趙曉音臉書）

圖、文／鏡週刊

曾發表反同性戀言論，因而成為惡搞「迷因」的牧師郭美江，驚傳在昨（4日）上午因乳癌轉肺癌病逝，享年67歲，許多教友感到不捨，然而據消息指出，郭美江是因為延誤就醫，才導致病情迅速惡化，同為知名「反同牧師」的趙曉音在臉書爆料證實，郭美江在7月下旬還在上演「假感動」，求神顯大能來消滅她身上的癌細胞，趙曉音忍不住表示：「有病記得看醫生」。

郭美江牧師7年前在教會傳道演講時，發表許多偏激的反同志言論，例如稱「同性戀是一個網羅」，有同性戀者在的科系，會讓整個變成同性戀，還高喊要「斷開鎖鏈」，切斷與同性戀的牽連；另外還稱信耶穌會得鑽石，說自己因為「五倍的祝福」，憑空撿到了5顆鑽石。諸如此類「超自然」的講道內容，一開始在網路輿論上出現反彈，但不久後有網友動手惡搞，把郭牧師的言論影片重新剪輯，狠狠嘲諷一番，成了另類的搞笑「迷因」，因此爆紅。

然而在風潮過後，郭美江牧師未有在公眾前再發表類似言論，也因此頓時少了關注，但她依舊活躍於各個教會之間，四處傳教講道，而昨日突然有教友po文指出，郭美江牧師已在昨日上午因乳癌病逝了。

請繼續往下閱讀...

有傳聞指郭牧師是因為延誤就醫，導致病情惡化，同樣經常表態反對同志的牧師趙曉音也在臉書爆料，證實這個說法。趙曉音po出截圖，指出郭美江在7月時還在上演「假感動」，演了一齣「假耶穌帶她玫瑰花之假醫治」的戲碼，她的信徒們還為她禱告「求神顯大能消滅她身上的腫瘤癌細胞！使神得榮耀！」

雖然兩人都是反對同志的基督教牧師，但其實因為路線不同，彼此之間有些嫌隙，趙曉音公布的截圖中，郭美江的信徒還特地寫明，在他們的禱告下，郭牧師已恢復許多，要讓趙曉音看到「突破性的神蹟」，並求上帝用奇妙的醫治「恢復郭牧師」。

如今郭美江因為延誤就醫，年僅67歲就因乳癌病逝，趙曉音感嘆「跟隨她的徒子徒孫還不醒？有病記得看醫生。」


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