翁找失蹤妻30年…警三度送驗無名屍竟是「男的」　法醫研究所查出陳年真相

▲法醫研究所啟用電腦斷層掃描技術協助驗屍，預期可減少不必要的解剖。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

黃姓老翁自1990年報警協尋失蹤的妻子，四處求助卻零收穫，直到新北吳姓警官於2005年，比對新店溪一具無名女屍，認為地緣與特徵與黃妻相當，送請法醫研究所檢驗DNA，但一驗竟是具「男屍」，歷經一番波折，才終於讓老翁與妻子團聚，法醫研究所除引進最新的DNA鑑定技術外，自8月起也開始試用電腦斷層掃描（簡稱CT）輔助驗屍，預期能驗得更加精確，也可減少不必要的解剖。

▲檢驗時將由放射師、專科醫師及法醫師同時在場進行判斷 。（圖／記者羅志華攝）

黃姓老翁報案數年一直沒結果，新北吳姓警官得知此事，特地為老翁重啟調查，並比對出一具女屍送驗DNA，然而因屍體歷時許久、早已嚴重裂解，法醫研究所以無法驗出退件；2015年另名蔡姓警官再替黃翁送驗，也因屍體嚴重裂解無法驗出DNA。

黃翁感嘆「從中年找到老」，不希望抱著遺憾離世再三請託，法醫研究所於2018年，用最新的Amicon萃取DNA鑑定技術，成功驗出無名屍的DNA，不料卻發現這是具「男屍」。

▲民眾有協尋檢驗DNA的需求，可至附近各地檢署、警察局、法醫研究所尋求協助。（圖／記者羅志華攝）

經地檢署調查後，才發現當年屍體放錯了，才會讓「女屍變男屍」，經法醫研究所於2019年，檢驗正確女屍後，才終於讓黃翁與妻子在30年後團聚。

法醫研究所自2009年起，成功比對2800具無名屍，助2800名死者與家人團聚之餘，也不忘精進科技，自8月1日起試用電腦斷層掃描（Computed Tomogrophy，簡稱CT），預期在驗屍時，能減少不必要的解剖，並能讓檢驗兒虐事件時更加精準。

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