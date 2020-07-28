黑狗遭「啞鈴狠砸」亡...家畜所從祖墳挖出「開棺驗屍」！慘死原因曝光

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

嘉義大林鎮有一隻狗疑似遭鄰居持啞鈴丟擲出血，並不幸於5月死亡，而經民眾通報後，家畜所「開棺驗屍」並解剖後發現，該犬隻遭啞鈴重擊導致左後肢有骨折，傷重不治

▲家畜所開棺驗狗屍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

家畜所指出，本案為4月24日通報案件，被控拿啞鈴丟狗的許男，與飼主為親戚關係，而他表示，「飼主未善盡飼主責任，長期放任該犬隻隨地便溺造成環境髒亂，甚至會追逐孩童老人，案發當天因其所購買的雞排遭該犬隻叼食，憤而持啞鈴丟擲該犬隻。」

不過，許姓飼主則反駁指出，該犬隻為行動不便的老狗，並無相關行為，愛犬死亡，他很不捨。此外經家畜所了解、並開挖已掩埋於祖墳旁的狗屍並帶回解剖驗屍、調閱監視影像與查證後，研判該犬隻顯因重物敲擊造成其左後肢處骨裂及出血，導致肢體嚴重殘缺、傷重不治。

對此，家畜所表示，依據動保法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新20萬元以上、200萬元以下罰金。

另外，許男也因為涉嫌違法規定，因此於5月15日被移送司法機關辦理，而飼主也因未依動保法規定為犬隻植入晶片與辦理寵物登記，遭家畜所裁處3千元。

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